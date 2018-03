Massimo Siragusa | La casa è rifugio | luogo di incontro | status sociale

huffingtonpost

(Di sabato 24 marzo 2018) Scorci di un paese, una viuzza stretta dietro l'angolo, case con pareti dai colori acquerello scartavetrate dal sole, dai venti e da tempeste, una cornice bianca, ancora mura e finestre vuote, un albero vivo, un cancello arancione circondato dall'edera, l'interno di una chiesa, le saracinesche abbassate. Apriamo "Respirano i muri" (contrasto editore) di Paolo Di Stefano e sono le foto di- dense e limpide, immediate ed evocative, come le definisce Goffredo Fofi nella prefazione - a parlare per prime, a coinvolgerci e a portarci in un mondo presente in cui però è proprio il passato ad essere più attuale che mai.Se Di Stefano ricorda con le sue parole le case delle sue "migrazioni" da sud a nord e poi ancora a sud fino al centro della nostra Penisola - da Avola, in Sicilia, in provincia di Siracusa, "un paese dell'anima anche per chi non vi è ...