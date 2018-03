Formula 1 2018 | calendario | pronostici | gare La guida di GQ

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY - qualifiche live : Hamilton in pole! Bene le Ferrari (Gp Australia 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche live Gp Australia 2018 Melbourne, cronaca e tempi delle sessioni per stabilire la pole position ad Albert Park (oggi sabato 24 marzo)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:09:00 GMT)

Formula 1 2018 : il calendario - i pronostici - i protagonisti. La guida di GQ : Scatterà domenica 25 marzo, alle 7.10 del mattino in Italia, il primo semaforo verde del Mondiale di Formula 1 2018 . Come di consueto si parte da Melbourne, Australia, primo di 21 Gran Premi che incoroneranno il campione del mondo. La caccia a Lewis Hamilton è aperta, con Sebastian Vettel che spera di tornare alla vittoria cinque anni dopo l’ultima volta. Tra i due, appaiati a quota 4 Mondiali, sarà una sorta di spareggio per agganciare ...

Calendario Formula 1 2018 : orari TV8 di tutte le corse di quest'anno Video : Nel weekend iniziera' ufficialmente il campionato di #Formula 1 2018, con il via del Gran Premio d'Australia. A re, il Calendario ufficiale della stagione con tutti gli orari delle corse trasmesse in differita su TV8. Ricordiamo che quest'anno la Rai trasmettera' in chiaro soltanto il Gran Premio d'Italia, che si disputera' come da tradizione sul circuito di Monza. Sui canali Rai non sara' trasmessa nessuna differita né replica delle corse, ...