Bologna | arrestato 23enne per violenza sessuale | “Adescava le ragazze travestito da

(Di sabato 24 marzo 2018) I carabinieri dihannoun ragazzo italiano di 23 anni pernei confronti di una 29enne lo scorso 13 febbraio. Nel corso dell’indagine, gli investigatori hanno anche scoperto che il giovane si sarebbe reso responsabile di altri due episodi simili, avvenuti rispettivamente a luglio dello scorso anno e nel febbraio 2018. Due abusi commessi con lo stesso modus operandi “connotato da inquietanti tratti di serialità“, come scrive il gip, nei confronti di dueche non avevano denunciato quanto accaduto. L’indagine nnasce dal racconto di una terza donna di 29 anni. Durante la serata del 13 febbraio viene avvicinata dall’uomo, vestito da monaco medievale, durante una festa in un locale a San Pietro in Casale, nel Bolognese. Il giovane si spaccia per un “pr” e le offre da bere, dopo di che la vittima non ricorda ...