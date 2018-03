Agrigento | incendiate due auto a Licata | indagini

meteoweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) Palermo, 24 mar. (AdnKronos) – Si indaga a, grosso centro dell’agrigentino, sull’incendio di duemobili date al fuoco la notte scorsa in due distinti episodi. Nel primo caso è andata distrutta una Alfa Romeo di proprietà di una casalinga di 44 anni. L’era parcheggiata in via Monfalcone quando, nella notte, è stata data alle fiamme. L’altro incendio si è verificato, sempre nella notte, in via Canova. Distrutta una Fiat Punto di proprietà di una operaia di 39 anni. L'articoloduesembra essere il primo su Meteo Web.