Pasqua con temperature estive al Sud | in arrivo Hannibal dall' Africa Al Nord rischio

Animalisti contro la 'strage' di Pasqua : "Più di 500 mila agnelli saranno massacrati" : Due cuccioli, uno di uomo uno di pecora, uniti da una carezza ma separati ma da un destino diverso. Il primo, una bambina, ha tutta la vita davanti; anni per crescere, maturare e invecchiare. Il secondo, un agnello, ha una &ldquo...

Protezione civile : “Rientro incontrollato della stazione spaziale cinese. Potrebbe cadere in Italia a Pasqua” : L’annuncio è arrivato il 22 marzo dalla Protezione civile, che ha inviato la circolare a tutti i ministeri e alle Regioni: il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell’atmosfera ‘Potrebbe interessare il territorio nazionale’ e l’eventuale caduta di frammenti Potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, ‘tra il 28 marzo e il 4 aprile’ e riguardare ‘le Regioni a sud dell’Emilia-Romagna. ...

Icardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della Serie A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln : Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo

Crisi agricoltura - DiPasquale chiede incontro con Musumeci e Bandiera : Una Crisi devastante sta interessando l'agricoltura anche negli iblei. Gli agricoltori stanno occupando i municipi a Vittoria,Pachino e S.Croce

Italia al gelo - nuova allerta in Campania. Pasqua a rischio per il Sud : nuovo ciclone con pioggia e vento : Le temperature cominceranno a risalire solo da venerdì al Nord, in Toscana, Umbria e in gran parte del Lazio dove il fine settimana di Pasqua potrebbe essere...

Prezzi uova di Pasqua 2018 : confronto costi Kinder - Lindt - Bauli - Perugina : E' iniziata la corsa ufficiale all'acquisto delle uova di Pasqua 2018: sono questi, infatti, gli ultimi giorni utili per poter comperare le uova ai propri figli, parenti e familiari per festeggiare insieme la domenica della Resurrezione del Signore. In questi giorni tutti i supermercati d'Italia pullulano di uova di Pasqua di tutti i tipi: da quelli tradizionali fino a quelli destinati ai bambini contenenti sorprese all'interno. Ecco nel ...

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : la corteggiatrice conosce il padre di Nicolò Brigante : Nella puntata di oggi, martedì 20 marzo, di Uomini e Donne andrà in onda una nuova esterna tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante. Il tronista presenta la ragazza al padre.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:16:00 GMT)

Imma - uccisa davanti scuola dal marito : Pasquale Vitiello si è tolto la vita con la stessa arma : Pasquale Vitiello, l'uomo che ieri ha ucciso la moglie davanti alla scuola di Terzigno frequentata dalla loro figlia, è stato trovato morto questa mattina. Vitiello, dopo l'omicidio,...

Ragusa - Regione diserta convegno lavoro : interviene DiPasquale : "Poteva essere un momento di confronto importante per i disabili e il lavoro e invece la Regione lo ha snobbato, occasione persa"