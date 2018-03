Camere : Di Maio - mai Nazareno bis : ANSA, - ROMA, 23 MAR - "Io un Nazareno bis non lo farò mai, non porterò mai il M5S a fare una cosa del genere". Lo afferma, a quanto si apprende, il capo politico M5S Luigi Di Maio arrivato all'...

Camere - M5S e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5 ...

Camere - è stallo : Pd e M5S voteranno scheda bianca. Di Maio : "Noi diversi - mai Nazareno bis" : Chi saranno i prossimi presidente delle Camere, e chi il prossimo premier? Il dilemma, che sarà risolto (forse) nelle prossime settimane, parte da oggi. Dopo che il centrodestra ha proposto il...

Camere - M5S e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5...

Camere - M5S e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5...

Silvio Berlusconi furibondo con Luigi Di Maio : 'Mi prendo tutto - Camere e Senato'. Ma Matteo Salvini... : Dopo l'ennesima chiusura del M5s e Luigi Di Maio su Paolo Romani , i fedelissimi danno conto di un Silvio Berlusconi letteralmente furibondo. E ancora, il nervosismo è dovuto a un ulteriore sfregio ...

Presidenza Camere - salta il tavolo. Di Maio : "No a un Nazareno bis" | : Accordo lontano per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. I cinque stelle si rifiutano di incontrare Berlusconi. Martina: situazione bloccata non per colpa del Pd. Giorgetti eletto a capo dei ...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Berlusconi : 'Di Maio deve parlare anche con me' : ' Di Maio deve parlare anche con me... '. Silvio Berlusconi ne fa una questione di principio, di metodo, ma anche di orgoglio e legittimazione politica. Durante il vertice di questa mattina a palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni il Cav, raccontano fonti azzurre, avrebbe ribadito che la trattativa per il rinnovo delle ...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Berlusconi : "Di Maio deve parlare anche con me" : «Di Maio deve parlare anche con me...». Silvio Berlusconi ne fa una questione di principio, di metodo, ma anche di orgoglio e legittimazione politica. Durante il vertice di questa mattina...

trattativa presidenti Camere di maio : Impasse sui presidenti di Camera e Senato. Dopo un'iniziale fase in discesa, dove sembrava essere stata raggiunta una intesa di massima tra i due 'vincitori' delle elezioni, coalizione di centrodestra e M5s, che prevedeva di assegnare lo scranno piu' alto di palazzo Madama a Forza Italia e quello di Montecitorio ai pentastellati, la trattativa si è impantanata sul nome di Paolo Romani. Sul capogruppo uscente degli ...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Berlusconi : «Di Maio deve parlare anche con me» : «Di Maio deve parlare anche con me...». Silvio Berlusconi ne fa una questione di principio, di metodo, ma anche di orgoglio e legittimazione politica. Durante il vertice di questa mattina...

Camere - Di Maio : «Romani è invotabile» Alle 20 capigruppo convocati dal M5S : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Salvini: «Trattative azzerate, una Camera spetta al centrodestra»

Camere - Di Maio : «Romani è invotabile» Salvini : le trattative sono azzerate : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Il leader leghista: «Una Camera spetta al centrodestra»

M5S e Lega - niente accordo sulle Camere : 'Di Maio non vuole Romani' E il Pd vuole azzerare tutto : Cinquestelle e centrodestra al rush finale per definire un accordo stabile sui prossimi presidenti delle Camere . Luigi Di Maio ha rinviato l'assemblea plenaria con i parlamentari penstastellati ...