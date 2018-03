Uomini e Donne | Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia | secondo figlio in arrivo

Uomini e Donne - Beatrice Valli in ospedale : si sospetta cervicale acuta : Uomini e Donne, Beatrice Valli sta male: l’ex corteggiatrice è finita in ospedale Problemi di salute per Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi impegnata felicemente con Marco Fantini, ha dovuto saltare un importante evento di moda a causa di un malore la cui causa è ancora del tutto ignota. Anziché sfilare come […] L'articolo Uomini e Donne, Beatrice Valli in ospedale: si sospetta cervicale acuta proviene ...

Uomini E DONNE/ Riccardo Guarnieri è il nuovo Giorgio Manetti? Il pubblico nota le somiglianze... (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Continua l'infinito scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: quale sarà la risposta di Maria De Filippi all'appello del pubblico?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 18:34:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 23 marzo 2018 : Gianni Sperti convince Ida a rientrare in studio! : In questo video Uomini e Donne Over vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata. Gianni Sperti cercherà di andare a recuperare dietro le quinte Ida che ha tutte le intenzioni di abbandonare la trasmissione! Gli Uomini si apprestano a sfilare. Tina Cipollari perde la testa! Uomini e Donne: Ida Platano delusa da Riccardo Guarnieri, abbandona la trasmissione! Gianni Sperti le va dietro! A Uomini e Donne Over e precisamente ...

Uomini e Donne - Trono Over da record. E la De Filippi minaccia ex dame e cavalieri : Il Trono Over di "UominieDonne" cresce negli ascolti. L'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi è stata vista da 3.340.000 persone. Roba da prime time. Qual è il segreto di questo successo? ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/03 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con un breve Riassunto della storia tra Ida e Riccardo e i due protagonisti seduti al centro dello studio. Tra i due le cose non sembrano cambiate e il loro rapporto continua tra litigate e riappacificazioni. Maria comunica a Riccardo che una persona vorrebbe conoscerlo meglio e lui non si tira indietro suscitando la reazione del pubblico e di Sossio! Entra in studio Beatrice da Verona ...

Anticipazioni Uomini e donne del 22 marzo : la scelta di Giorgio Video : L'appuntamento con #Uomini e donne ritorna in onda domani 22 marzo [Video] come sempre alle 14.45 su canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che sara' trasmessa la seconda puntata di questa settimana dedicata al trono over e ancora una volta le attenzioni saranno incentrate su Gemma, Giorgio e Tina Cipollari. Gia' nel corso della puntata di oggi pomeriggio abbiamo visto che ci sono stati dei nuovi momenti di tensione tra Gemma e ...

Uomini e Donne puntata 22 marzo 2018 trono over : [live_placement]Uomini e Donne puntata 22 marzo 2018 trono over: anticipazioniprosegui la letturaUomini e Donne puntata 22 marzo 2018 trono over pubblicato su Gossipblog.it 22 marzo 2018 15:54.

IDA E RICCARDO/ Uomini e Donne - lei balla con Sossio - lui chiude : Tina Cipollari attacca il cavaliere! : La storia tra Ida e RICCARDO, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, è giunta definitivamente al capolinea? Il cavaliere chiude con la dama dopo un ballo con Sossio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:03:00 GMT)

Uomini e Donne diretta puntata 22 marzo 2018 trono over : : [live_placement]Uomini e Donne puntata 22 marzo 2018 trono over: anticipazioniprosegui la letturaUomini e Donne diretta puntata 22 marzo 2018 trono over: pubblicato su Gossipblog.it 22 marzo 2018 14:54.

Uomini e donne - Gemma Galgani umilia Giorgio Manetti : quella frase sul 'sesso' : L'ormai super star Gemma Galgani , tra le protagoniste del trono over di Uomini e donne , al settimanale Oggi , in edicola questa settimana, parla della sua vita sentimentale. Gemma, dopo un continuo ...

Chi è Tomas Fierro? Biografia - età e lavoro del Cavaliere di Uomini e Donne Over : Chi è Tomas Fierro? Nel trono Over di Uomini e Donne sta emergendo sempre di più e stiamo parlando del Cavaliere che frequenta Donatella Lopar, o forse dovremmo dire del Cavaliere che ha una somiglianza, neanche tanto vaga, con il portiere di calcio numero uno al mondo? Tomas somiglia molto a Gianluigi Buffon, molti hanno avuto questa sensazione e noi per primi, non soltanto da un punto di vista esterico, ma anche l'intonazione della sua voce, a ...

Emma - chi è la mamma di Francesco Monte/ Morta quando l'ex naufrago era sul trono di Uomini e Donne : Francesco Monte ha perso la sua mamma, Emma, a marzo del 2011. All’epoca l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2018 stava partecipando a Uomini e Donne.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:50:00 GMT)

SOSSIO ARUTA/ Uomini e Donne : balla con Ida Platano : Oggi, giovedì 22 marzo 2018, va in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne su Canale 5. Tra i protagonisti il calciatore SOSSIO ARUTA.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Giovani in pausa fino al momento della scelta? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sceglierà Lorenzo Riccardi? La scelta della tronista non è scontata: Luigi è ancora in "gara"...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:08:00 GMT)