Raggi | Moro | oltraggio è insulto a tutti

Roma : Ancora oltRaggio a lapide Aldo Moro : Seconda volta in un mese Roma – E’ passato solo un mese dal 21 febbraio scorso. Quando un’altra scritta oltraggiosa era comparsa in via Fani,... L'articolo Roma: Ancora oltraggio a lapide Aldo Moro proviene da Roma Daily News.

Fioroni : Aldo Moro - inquietante oltRaggio : Fioroni: Episodio da non sottovalutare – Roma – Giuseppe Fioroni, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Il ripetuto... L'articolo Fioroni: Aldo Moro, inquietante oltraggio proviene da Roma Daily News.

La ribalta ai terroristi/ Caso Moro - un oltRaggio il riscatto dei carnefici : Commemorando le vittime di via Fani, il capo della Polizia, il prefetto Franco Gabrielli, ha affermato che 'il riproporre i brigatisti in asettici studi televisivi come se stessero discettando della ...

Aldo Moro - 40 anni fa la strage di Via Fani/ Uomini scorta trucidati - Raggi inaugura giardino in loro memoria : Aldo Moro, 40 anni fa la strage di Via Fani: inaugurato oggi a Roma un giardino in memoria dei cinque Uomini della scorta morti trucidati dai brigatisti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:00:00 GMT)

Aldo Moro - strage di Via Fani/ 40anni fa la scorta sterminata : “oltRaggio brigatisti in tv che pontificano" : Rapimento Aldo Moro, quarant'anni fa la strage della scorta di Fani: il dolore, ricordo e il perdono degli eredi, "erano uomini liberi". Le domande senza risposta e l'omaggio di Mattarella(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:15:00 GMT)

Aldo Moro - Gabrielli a via Fani : “OltRaggio a vittime nobilitare gli ex brigatisti in tv” : Occorre ricordare che stava “dalla parte giusta” e chi “dalla parte sbagliata”. Per questo vedere gli ex brigatisti “riproposti in asettici studi televisivi come se stessero discettando della quintessenza della verità rivelata” è “un oltraggio per chi ha dato il sangue e la vita per questo Paese”. Non usa mezzi termini il Capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, intervenuto a Roma alla ...

OltRaggio targa Moro : se privo di esempi mondo nel caos : Roma – Luca Moro: Stato sia esempio di Giustizia e Verità Roma – Queste le parole del nipote del presidente della Dc ucciso dalle Brigate... L'articolo Oltraggio targa Moro: se privo di esempi mondo nel caos su Roma Daily News.

L’oltRaggio alla lapide per la scorta di Moro|Chi erano Il video|Le immagini Il degrado della memoria : «A morte le guardie», la scritta con lo spray nero sul basamento di marmo. Sul posto la scientifica per i rilievi: acquisiti i filmati delle telecamere di zona. Fra meno di un mese il 40º anniversario della strage

L’oltRaggio e le svastiche alla lapide dedicata alla scorta di Moro|Il video|Le immagini Il degrado della memoria : «A morte le guardie», la scritta con lo spray nero sul basamento di marmo. Sul posto la scientifica per i rilievi: acquisiti i filmati delle telecamere di zona. Fra meno di un mese il 40º anniversario della strage

“A morte le guardie” - oltRaggiata lapide per Aldo Moro/ Ultime notizie - Roma : scritta choc con svastiche : “A morte le guardie”, oltraggiata lapide per Aldo Moro. Ultime notizie, Roma: scritta choc con svastiche. Caccia agli autori del gesto e a eventuali video da telecamere di sorveglianza(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:19:00 GMT)

"A morte le guardie" : oltRaggio in via Fani al basamento della lapide per Moro : La scritta, in vernice nera e con a lato disegnate una svastica e una runa, è stata trovata nel luogo dell'uccisione degli agenti di scorta e del sequestro del...

Roma : oltRaggiata la lapide commemorativa di Aldo Moro : Trovata scritta sulla lapide commemorativa di Aldo Moro in Via Stresa Roma – La scritta ‘Morte alle guardie’, fatta con lo spray e due svastiche ai... L'articolo Roma: oltraggiata la lapide commemorativa di Aldo Moro su Roma Daily News.

La sorpresa di Ermal Meta e Fabrizio Moro a C’è Posta Per Te - emozione e coRaggio che diventeranno una canzone d’amore (video) : Ermal Meta e Fabrizio Moro a C'è Posta Per Te ospiti della quinta puntata per una sorpresa speciale. I due vincitori del Festival di Sanremo hanno voluto fare un regalo alla famiglia di Giuseppe, che vuole ringraziare e chiedere il perdono a sua moglie e alle sue figlie Fino a poco tempo fa, Giuseppe ha sofferto di una grave malattia, per cui ha passato un periodo difficile ma non ha mai smesso di combattere e assorbire la forza della sua ...