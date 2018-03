M5S e Forza Italia ai ferri corti | tutto azzerato | si va verso scheda bianca

Presidenze Camere - niente di fatto. Saltato il tavolo - scontro M5S-Forza Italia : Fumata nera alla riunione a Montecitorio dei capigruppo di tutte le forze politiche, chiesta dal M5S. Forza Italia: Di Maio tratti con Berlusconi o niente accordo. Centrodestra e Pd voteranno scheda bianca

Luigi Di Maio - M5S non vuole Forza Italia al tavolo delle trattative : 'Mentre noi lo avevamo da Luigi Di Maio per fare tutti i nomi e inserire tutte le caselle degli uffici di Presidenza, prendiamo atto che Forza Italia si è seduta al tavolo senza avere nessun tipo di ...

Camere - sulle presidenze sfumano gli accordi : Forza Italia insiste con Romani al Senato - M5S rifiuta di incontrare Berlusconi : Una girandola di vertici culminata con la riunione di tutti i capigruppo non basta a evitare, fino a tarda sera, l'evaporazione di ogni accordo sulle presidenze delle Camere. Troppi i nodi alla...

Si va verso un accordo tra le forze sui presidenti : Camera al M5S - Fico - e a Forza Italia - Romani? - il Senato : Tra gli alleati di Centrodestra, in nome della pax istituzionale si invitano tutte le forze politiche ad un incontro per un'equa divisione delle altre cariche per coinvolgere anche gli esclusi. ...

Forza Italia vuole Romani presidente del Senato - ma M5S si oppone : “No - è condannato” : Forza Italia punta su Paolo Romani per la presidenza del Senato, ma i pentastellati rifiutano il sostegno all'elezione del Senatore in quanto condannato in via definitiva per peculato: " "Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone condannate o sotto processo".Continua a ...

Forza Italia - l'affondo di Toti : "Leadership da ripensare" "Governo con M5S? Solo per il voto" : “Credo che in questa legislatura nel centrodestra una riflessione vada fatta. Credo che nei partiti, almeno nel mio, ci siano strutture vecchie, novecentesche, con leadership che devono mettersi in discussione, aprirsi alla base. Ci sono molti amministratori locali, talenti amministrativi, cresciuti in questi anni nei comuni e nelle regioni che si sentono esclusi.” Così Giovanni Toti Segui su affarItaliani.it

Berlusconi apre ad un governo M5S : tregua con Salvini - Senato a Forza Italia : Dopo giorni di tensioni all'interno del centrodestra, sembra arrivata la schiarita tra Berlusconi e Salvini. Il leader di Forza Italia, per non restare fuori dai giochi, ha deciso di cambiare strategia, aprendo...

Presidenze Camere - incontro capigruppo M5S-Forza Italia : Roma, 20 mar. , askanews, E' in corso, negli uffici del gruppo di Forza Italia, l'incontro tra Renato Brunetta e Paolo Romani e i capigruppo designati del M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. ...

Lega e M5S - patto vicino : ticket Bongiorno-Fraccaro. L'allarme di Forza Italia : Segnali di accelerazione di un accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Spartizione delle Camere 'nel rispetto del voto degli Italiani' anche in riferimento alle aree territoriali visto che, ...

Valeria Parrella : “Il Sud si sente scaricato - ha scelto il M5S come la forza più antigovernativa che c’è” : Valeria Parrella è nata a Torre del Greco, inzuppata di Sud, scrive romanzi pieni di umanità e combatte battaglie ad alta densità politica. I problemi del territorio, i diritti delle donne, i giovani, l’ambiente, la scuola sono gli orizzonti dentro i quali muove il suo periscopio a caccia di un futuro migliore, senza arrendersi al fatalismo. Cammin...

M5S-Lega - l'incubo di Forza Italia : Un po' per necessità, un po' per precisa scelta politica, visto che la partita sulle presidenze di Camera e Senato e quella di governo sarà lunga e complicata. Ho sentito Matteo, mi ha detto che non ...

"Forza Italia partito leaderistico" Dalla Puglia la rivolta anti-Silvio 'Nomine dall'alto - poi trionfa il M5S' : Parte Dalla Puglia la contestazione a Silvio Berlusconi dentro Forza Italia. L'ex Cavaliere è finito nel mirino per aver imposto candidature dall'alto, in particolare quella dell'onorevole Elio Vito, campano con otto legislature alle spalle, per lasciar fuori esponenti azzurri radicati nel territorio pugliese che per anni si erano battuti portando avanti le istanze dei cittadini Segui su affarItaliani.it

M5S - DI MAIO ‘REINTEGRA’ EMANUELE DESSÌ TRA SENATORI/ La risposta a Grillo : “la nostra forza è adattarci” : M5d, Di MAIO ai SENATORI M5s "risponde" a Beppe Grillo, "ci adattiamo sempre". EMANUELE DESSÌ reintegrato, forse, per problemi di numeri a Palazzo Madama: scoppia la bufera(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:55:00 GMT)

Sondaggio Demos due settimane dopo le elezioni : su M5S e Lega - giù Pd - crolla Forza Italia : Cosa fareste, se oggi si rifacessero le elezioni politiche dello scorso 4 marzo? Cioè, votereste per lo stesso partito o per un altro? E, se non avete votato, oggi ci andreste? E per votare chi? Il ...