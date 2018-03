J-Ax torna a The Voice e rivela | Dopo la fine degli Articolo 31 ho

torna “The voice” : Al Bano coach - al timone Della Gherardesca. Tutte le informazioni : Un nuovo cast e un meccanismo rinnovato: dal 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2 riparte “The Voice of Italy”. A condurre le 8 puntate dell’edizione 2018 del talent show c’è Costantino Della...

The Voice of Italy torna con un cast nuovo e il flop dietro l’angolo : #the Voice of Italy torna in onda su Rai 2 con un cast quasi tutto nuovo, ma nonostante tutto il flop sembra essere dietro l'angolo. A molti, infatti, non è piaciuta la decisione di sostituire il conduttore Federico Russo, esperto di musica, con Costantino Della Gherardesca ma qualcuno nutre dei dubbi anche sui quattro coach scelti per la quinta edizione. Proprio Costantino Della Gherardesca è reduce dall'edizione meno fortunata di sempre di ...

torna “The voice” : Al Bano coach - al timone Della Gherardesca. Tutte le informazioni : Un nuovo cast e un meccanismo rinnovato: dal 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2 riparte “The Voice of Italy”. A condurre le 8 puntate dell’edizione 2018 del talent show c’è Costantino Della...

torna 'The Voice of Italy' su Raidue dal 22 marzo ed è tutto nuovo : Torna in televisione il talent show musicale di 'Rai 2': 'The Voice of Italy' e nella nuova versione che il direttore di Raidue Andrea Fabiano ha chiamato 'della restaurazione', i quattro coach ...

Costantino della Gherardesca torna con Pechino Express dopo The Voice : Pechino Express: Costantino della Gherardesca conferma la settima edizione Giovedì 22 marzo in prima serata sul secondo canale del servizio pubblico andrà in onda la nuova edizione di The Voice. Il nuovo conduttore del talent canoro sarà Costantino della Gherardesca, per tutti Costa, che si è detto molto emozionato perché sta per affrontare una grande sfida professionale. Nell’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, diretto da Sandro ...

Al Bano sarà il prossimo giudice a The Voice : 'Loredana? Sono felice sia tornata ma non la sposo' : Al Bano è stato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa e subito ha chiesto di poter non parlare della sua vita sentimentale. Dal prossimo 20 marzo sarà giudice di The Voice con J-Ax e proprio ...

The Voice of Italy 2018 - torna il talent show di Rai 2 : data di inizio - novità e giudici della quinta edizione : Martedì 20 marzo prenderà il via la quinta edizione di The Voice of Italy, il talent show musicale in onda su Rai 2. Tante le novità soprattutto l’arrivo di tre nuovi giudici: a prendere posto sulle poltrone rosse infatti ci saranno Francesco Renga, Albano e Cristina Scabbia. Inoltre tornerà come coach, dopo aver preso parte alla seconda e terza edizione, il celebre rapper e discografico milanese J-Ax. Scopriamo a seguire tutto quello che ...