Margherita Granbassi a Celebrity Masterchef | «La mia nuova pedana è la cucina»

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Una delle fiorettiste più forti di tutti i tempi si è tagliata un dito. No, non era sulladi scherma, ma davanti ai fornelli, ad affettare gli ingredienti per il suo piatto forte: risotto con mele e salsiccia. Per la cronaca, il risotto è stato stroncato dal giudice Antonino Cannavacciuolo, masi è messa un cerotto, e nella sfida successiva si è conquistata il grembiule bianco. L’ex schermitrice italiana, 38 anni, campionessa del mondo nel 2006, è tra i 12 concorrenti della seconda edizione di(il giovedì alle 21.15 su Sky Uno). Guai però a chiamarla: «È un termine che mi imbarazza. Non mi sono mai sentita una vip. Mi diverto solo a esplorare ambiti che non mi appartengono». L’ha fatto prima col giornalismo (con Annozero assieme a Michele Santoro tra il 2008 e il 2009), poi con la danza (gareggiando a Ballando con le stelle) e ...