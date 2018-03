Il sospettato per le bombe di Austin è stato trovato

Il sospettato per le bombe di Austin è morto in uno scontro con la polizia : Il sospettato per le bombe di Austin è morto dopo essere stato trovato dalla polizia, nelle prime ore di mercoledì in un hotel di Williamson County, a nord di Austin, in Texas. I media locali del Texas dicono che c’è stato The post Il sospettato per le bombe di Austin è morto in uno scontro con la polizia appeared first on Il Post.