Hockey su pista | 26^ giornata Serie A1 2018 | il Lodi batte il Forte dei Marmi e vince la

Hockey su pista - 25^ giornata Serie A1 2018 : Lodi e Forte dei Marmi a braccetto - il Follonica stoppa il Breganze : SI deciderà tutto all’ultima giornata per la vetta del campionato di Serie A1 2017-2018. Forte dei Marmi e Lodi restano appaiate al comando prima dello scontro diretto che chiuderà la regular season e sancirà la prima della classe, che godrà del vantaggio del fattore campo durante i playoff. Il Forte dei Marmi supera 4-1 lo Scandiano con tre reti di uno scatenato Romero e preserva la leadership in coabitazione con il Lodi, che mette a ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A1 : Sergio Festa fa gioire il Sarzana - Domenico Illuzzi capitano vero : Il rush finale del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista è all’insegna degli italiani. Ancora una volta sono i giocatori del Bel Paese a fare la differenza e a decidere le sorti delle squadre impegnate nel torneo, risultando arbitri della contesa per il primo posto e per l’accesso ai playoff. Il Sarzana si gode la ribalta con un poker d’autore, mentre il Forte dei Marmi preserva la vetta grazie alle giocate delle ...

Hockey su pista - 24^ giornata Serie A1 2018 : Lodi e Forte dei Marmi a braccetto! Breganze fermato sul pari - Sarzana in zona playoff - Correggio retrocesso : Un finale di stagione al cardiopalma attende gli appassionati italiani di Hockey su pista. Il Lodi e il Forte dei Marmi arrivano a braccetto allo sprint e nelle prossime due gare si giocheranno la prima posizione in classifica. Nel match clou della 24^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018, il Forte ha imposto il pari al Breganze, reduce da otto vittorie consecutive, rimontando nel finale di gara una partita ormai segnata. Sotto 5-1 con ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : solo il Follonica ai quarti - sfiderà il Barcellona. Impresa Breganze - è nella Final Four di Coppa Cers : Una sola squadra rappresenterà l’Italia nei quarti di Finale dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. L’ultimo turno della fase ai gironi conferma i pronostici della vigilia e non si rivela propizio per tre compagini italiane, che ingoiano il boccone amaro dell’eliminazione. A gioire è solo il Follonica, che batte 9-6 il Club Patì Vic e conclude nel migliore dei modi la propria avventura nel gruppo B, piazzandosi al ...

Hockey su pista - i migliori giocatori della 23^ giornata di Serie A1 : Luca Lombardi irrompe sulla scena con sette reti - Federico Ambrosio fa valere la legge dell’ex : Un giovane talento in erba e due fuoriclasse navigati del Bel Paese caratterizzano una 23^ giornata a tinte azzurre per il campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La roboante vittoria del Viareggio, che condanna il Giovinazzo alla retrocessione, reca il marchio di un atleta che potrebbe far davvero parlare tanto di sé nel prossimo futuro. Ma intanto il Forte dei Marmi e il Breganze fanno faville grazie alle giocate di due ...

Hockey su pista - 23^ giornata Serie A1 2018 : Breganze scatenato - Lodi ko! Il Forte dei Marmi torna in vetta - lo Scandiano blinda la salvezza : Nuovo cambio della guardia al comando della classifica del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista, ma la 23^ giornata sancisce anche l’ingresso ufficiale del terzo incomodo nella lotta per il primato. Il Forte dei Marmi prevale 2-6 a Monza, con due reti provvidenziali di Motaran per l’allungo decisivo a fine primo tempo, e torna così in vetta approfittando della contemporanea sconfitta interna del Lodi contro il ...

Hockey su pista - i migliori italiani della Coppa Italia 2018 : Federico Pagnini capitano coraggioso - Davide Banini re dei bomber : La Coppa Italia degli Italiani. Una Final Eight all’insegna delle giocate d’autore dei talenti azzurri è andata in scena al Capannino di Follonica nello scorso weekend, incoronando i padroni di casa, che hanno sconfitto il Forte dei Marmi al termine di una finale entusiasmante e hanno conquistato la nona Coppa Italia della loro storia. Stroardinarie le prestazioni dei portacolori del Bel Paese che militano nelle due compagini che si ...

Hockey su pista - Coppa Italia 2018 : Follonica in trionfo! Sconfitto il Forte dei Marmi in rimonta. Federico Pagnini eroe davanti al suo pubblico : Il Follonica trionfa davanti al suo pubblico e porta a casa la Coppa Italia 2018 di Hockey su pista. I toscani superano il Forte dei Marmi al termine di una finale entusiasmante e caratterizzata da una serie incredibile di capovolgimenti di fronte. L’entusiasmo del Capannino trascina i padroni di casa verso un autentico trionfo, costruito battendo le due principali favorite per la vittoria, segnale evidente della crescita di un gruppo che ...

Hockey su pista - Coppa Italia 2018 : Forte dei Marmi e Follonica in finale! Sarà derby toscano - sconfitti Viareggio e Valdagno : Forte dei Marmi e Follonica si giocheranno la vittoria della Coppa Italia 2018. Le semifinali della Final Eight incoronano i detentori del titolo e i padroni di casa, che disputeranno la finalissima oggi, domenica 25 febbraio, alle ore 19.00 al Capannino di Follonica in un match che si preannuncia ricco di emozioni. Il Forte dei Marmi supera il Viareggio ai rigori in una sfida al cardiopalma in cui le due squadre si annullano a vicenda chiudendo ...

Hockey su pista - Coppa Italia 2018 : il Follonica sfrutta il fattore campo - Lodi ko! Passa il Forte dei Marmi - anche Valdagno e Viareggio in semifinale : I campioni d’Italia sono già fuori dalla Final Eight. Questo è il verdetto dei quarti di finale della Coppa Italia 2018 di Hockey su pista, che hanno avuto luogo al Capannino di Follonica. Il match clou ha avuto luogo alle 21.00 con la sfida tra il Lodi e i padroni di casa, che hanno prevalso 7-5 al termine di un match estremamente equilibrato ma condotto con autorità dall’inizio alla fine, nonostante i ripetuti tentativi di rimonta ...

Hockey su pista - Coppa Italia 2018 : Forte dei Marmi a caccia del bis - il Follonica punta sul fattore campo - Lodi e Breganze mine vaganti : Tutto in tre giorni. La Final Eight della Coppa Italia 2018 andrà in scena al Capannino di Follonica tra venerdì 23 e domenica 25 febbraio con le migliori otto squadre del girone d’andata del campionato di Serie A1, che si contenderanno il secondo trofeo stagionale, dopo la SuperCoppa Italiana già nella bacheca del Forte dei Marmi. E saranno proprio i toscani, detentori del titolo, a ricoprire il ruolo di principali favoriti per la ...

Hockey pista - Coppa Italia 2018 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Non è prevista la copertura televisiva per l'evento, ma le partite saranno tutte visibili in Diretta Streaming su LNH TV . Programma E orariO Final Eight Coppa Italia 2017-2018 quarti di finale ...

Hockey pista - Coppa Italia 2018 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Tre giorni di spettacolo ed emozioni. La Final Eight di Coppa Italia 2018 andrà in scena al Capannino di Follonica tra venerdì 23 e domenica 25 febbraio e vedrà fronteggiarsi le prime otto classificate del girone d’andata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Il Forte dei Marmi cercherà di difendere il titolo conquistato un anno fa, ma dovrà vedersela con avversari decisamente motivati a portare a casa il prestigioso ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : Follonica - che spettacolo! Vince e passa il turno. Lodi già fuori dai giochi - in bilico Viareggio e Forte dei Marmi : Il Follonica è la prima squadra italiana qualificata ai quarti di finale dell’Eurolega 2017-2018. I toscani hanno prevalso 5-8 sul campo del La Vendéenne, scavando un solco incolmabile in classifica nel gruppo B e conquistando il pass per le gare ad eliminazione diretta con un match di anticipo e un secondo posto ormai praticamente certo alle spalle del Porto, primo con 13 punti e 4 lunghezze di vantaggio sul Follonica. Ma le buone notizie ...