Giornata della memoria contro le mafie con Libera | migliaia in strada a Foggia per le

Giornata Mondiale della Poesia : da Milano a Napoli - i versi dei grandi poeti dialettali : Oggi si festeggia in tutto il mondo la Giornata della Poesia, nata con lo scopo di conservare la memoria e difendere le minoranze culturali: ecco perché è importante rileggere la grande Poesia dialettale che, da Milano a Napoli, ha reso grande la nostra tradizione letteraria.Continua a leggere

Corteo a Foggia per la Giornata in ricordo delle vittime della mafie. Mattarella : "Fare memoria opera irrinunciabile" : È partito da piazza Cesare Battisti a Foggia il Corteo promosso da Libera, avviso pubblico e Regione Puglia in occasione della XXIII giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Il Corteo è aperto da uno striscione con la scritta 'Liberi Tutti'. È prevista la partecipazione di 30mila persone. Moltissimi i ragazzi presenti a fianco di don Ciotti, partecipano tutte le scuole di Foggia. In testa ...

E' la 'Giornata mondiale della Sindrome di Down' : Si celebra oggi, 21 marzo la tredicesima edizione della 'Giornata mondiale della Sindrome di Down'. Istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2011, la data , 21/3, della giornata è ...

Video/ Alessandria Livorno (5-0) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ Giornata) : Video Alessandria Livorno (risultato finale 5-0): highlights e gol della partita nella 31^ giornata della Serie C. Pesantissima tripletta di Fischnaller per i grigi!(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:38:00 GMT)

Video/ Livorno Siena (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ Giornata) : Video Livorno Siena (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. ai granata basta la rete di Valiani firmata al 49'.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:36:00 GMT)

Video/ Giana Erminio Olbia - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie C 31Giornata - : Video Giana Erminio Olbia , 3-0, : highlights e gol della partita valida nella 31giornata di Serie C. Okyere, Bruno e Perna i marcatori del match.

Mafia : Confcommercio Palermo aderisce a 'Giornata della Memoria' : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Anche Confcommercio Palermo, così come tutto il sistema nazionale di Confcommercio Imprese per l'Italia, aderisce alla celebrazione della XXIII “Giornata della memoria e dell'impegno in memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie”, che, dal punto di vista naziona

Hockey su pista - i migliori italiani della 26^ Giornata di Serie A1 : Matteo Galimberti ha le stimmate del predestinato. Mirko Bertolucci è un fuoriclasse eterno : Il passato, il presente e il futuro della Nazionale italiana trovano uno splendido connubio nell’ultima giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. A trascinare il Monza ai playoff è un giovanissimo talento azzurro, mentre il Viareggio batte il Thiene col sigillo del suo veterano. C’è il timbro del capitano, infine, sul successo del Lodi contro il Forte dei Marmi, una vittoria che vale il primato nella stagione ...

Video/ Giana Erminio Olbia (3-0) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ Giornata) : Video Giana Erminio Olbia (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. Okyere, Bruno e Perna regalano il successo ai biancazzurri.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 09:04:00 GMT)

Video/ Gavorrano Monza (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ Giornata) : Video Gavorrano Monza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 31^ giornata di Serie C. Ai rossoblu basta la rete di Gemignani al 69'.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 08:58:00 GMT)

Giornata Mondiale della Poesia - paga il caffè con una terzina : Prosegue anche quest’anno l’iniziativa del caffè austriaco Julius Meinl per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia che si tiene il 21 marzo. Pay with a Poem si intreccia alla musica, con due testimonial: il cantautore britannico JP Cooper e il rapper Ensi. Il primo premierà i versi più belli scritti dagli avventori in cambio di un caffè inserendoli in una propria canzone. Mentre Ensi ha lanciato l’iniziativa in Italia con ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati della prima Giornata. Eliminata nelle qualificazioni Roberta Vinci : Nella notte italiana è scattato il tabellone di singolare femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dodici gli incontri in programma, senza teste di serie impegnate. Non è scesa in campo neppure Camila Giorgi, che esordirà nella tarda serata italiana, mentre è stata Eliminata, nell’ultimo turno delle qualificazioni, anche Roberta Vinci. Di seguito i risultati della prima giornata di gare 16:20 Finale Tsurenko L. ...

Mafia - gli appuntamenti della Giornata della Memoria da Sud a Nord. A Catania i detenuti leggono i nomi delle 970 vittime : La Memoria delle vittime di Mafia unisce l’Italia. Oggi mentre don Luigi Ciotti e altri testimoni sul palco di Foggia ricorderanno le vittime innocenti delle criminalità organizzate italiane, simultaneamente in altre 20 piazze del nostro Paese – e in programma ci sono altre centinaia di iniziative – saranno letti i 970 nomi di giornalisti, bambini, magistrati, forze dell’ordine, sindacalisti e semplici cittadini che hanno perso la ...

Giornata della felicità : dieci destinazioni per essere felici : Il nostro Paese è una delle mete più ricercate e desiderate del mondo: sarà il buon cibo, il clima, l'ospitalità italiana e le bellezze naturali e artistiche che custodisce. Dalla Val d'Aosta alla ...