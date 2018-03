Gianni Sperti contro Tina Cipollari | “Non sei obiettiva”

Anna Tedesco - lite con Gianni Sperti/ Uomini e donne - flirt con Giorgio Manetti? Federica accende la miccia... : Uomini e donne, Anna Tedesco e Gianni Sperti: nuova discussione tra l'opinionista del programma condotto da Maria De Filippi e una delle protagoniste del Trono Over.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:48:00 GMT)

Scandalo Trono Over - la bomba di Gianni Sperti : dame e cavalieri di Uomini e Donne parcheggiati a Cinecittà : Gran parcheggio Studi Elios ovvero Trono Over "UominieDonne". L'ultima puntata ha offerto uno spunto di riflessione: i parcheggiati. dame e cavalieri che passano il loro tempo a Cinecittà senza ...

“Ne ho piene le tasche - ipocrita!”. Rabbia e rancori al trono over. Il gavettone di Tina Cipollari ha alzato un polverone e in studio si è scatenato il panico - ma antichi dissapori riemergono : è Gianni Sperti ad alzare i toni : Di solito al trono over siamo abituati a vedere le liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, ma questa volta a scendere in campo è stato Gianni Sperti che si è voluto schierare una volta per tutte con Gems e nel suo mirino spietato è finito proprio il gabbiano. Il motivo ha lasciato senza parole. Tutti abbiamo assistito allibiti al gavettone della vamp ai danni della dama torinese. Quando è successo Giorgio è scoppiato a ridere, ma poi ...

Gianni Sperti e Giorgio Manetti/ Uomini e Donne - l'opinionista : "Usi Gemma quando ti fa comodo!" : Secondo Gianni Sperti dietro la freddezza di Anna Tedesco verso i cavalieri ci sarebbe Giorgio Manetti. Lite al trono over di Uomini e Donne tra l'opinionista e il cavaliere. (Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 15:25:00 GMT)

Anna Tedesco/ Uomini e Donne : la storia con Valter? Gianni Sperti non ci crede : Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare della dama Anna TEdesc, che sta conoscendo Valter. I due si sono visti più volte, ma Gianni Sperti non crede nella loro storia.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Tina Cipollari e Gianni Sperti derisi dall’amico di Marta Pasqualato : Marta Pasqualato nella bufera: l’ironia del suo amico su Tina Cipollari e Gianni Sperti Circa 10 giorni fa, l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha fatto una segnalazione sulla corteggiatrice Marta Pasqualato. Cosa ha detto? Per i pochi che non lo sapessero, l’uomo ha rivelato di essere stato contattato sui social da un ragazzo, il quale ha dichiarato di essere il fidanzato di Marta. Una rivelazione, che ha creato un ...

Sossio Aruta Vs Gianni Sperti/ Uomini e Donne - l'opinionista non accetta il libro : "Sei un gran maleducato!" : Al trono over di Uomini e Donne, Sossio e Melania continuano la loro conoscenza. Ma l'opinionista Gianni Sperti ha dei dubbi sulla buona fede del calciatore...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:15:00 GMT)