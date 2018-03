F1 Red Bull | Ricciardo | «Siamo tutti molto vicini»

F1 Red Bull - Ricciardo : «Possiamo puntare al podio» : TORINO - Anche quest'anno la Mercedes rimane la macchina da battere, ma nei test Ferrari e Red Bull hanno mostrato ottime prestazione sia sul giro secco, sia sul passo gara. Ne è convinto anche il ...

Serie B - Red Bull B-Best : Luperto dell'Empoli vince il contest della 31ª giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della trentunesima giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che ...

Formula 1 - Ricciardo : 'Mercedes ancora favorita - dietro sfida aperta tra Red Bull e Ferrari : È la previsione del pilota della Red Bull Daniel Ricciardo sul prossimo campionato del mondo di F1, che partirà domenica prossima in Australia. 'Arriviamo all'esordio di Melbourne molto più preparati ...

F1 - Mondiale 2018 : le favorite al titolo. Sarà ancora un duello Ferrari-Mercedes? La Red Bull è in agguato… : Il 25 marzo scatterà il semaforo verde del primo round del Mondiale 2018 di F1 ed il conto alla rovescia sta per terminare. Gli appassionati stanno attendendo con trepidazione l’inizio delle ostilità in pista e la curiosità sull’andamento del campionato è ben oltre i livelli di guardia. La domanda è: quali saranno le favorite per il titolo? Quesito da un 1 milione di euro, verrebbe da dire, a cui dare risposta non è semplice. Non ...

F1 - Mondiale 2018 : Red Bull - qualcosa in più di una terza incomoda. La nuova creatura di Adrian Newey già spaventa : Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2018 di F1 sta per terminare. Il 25 marzo, a Melbourne, prenderà il via un’altra stagione del Circus e le aspettative da parte degli appassionati sono diverse. I test di Barcellona, tra neve e gelo, hanno dato indicazioni parziali sugli equilibri in pista. Va da sé che, all’Albert Park, qualcosa di più si riuscirà a comprendere. Partendo dalle indiscrezioni degli addetti ai ...

Red Bull - Verstappen : 'Mondiale? Lo vincerei se avessi la macchina migliore. Ma non è così' : Il 20enne pilota della Red Bull ha le idee chiare per il 2018: " Io penso sempre che se avrò la vettura più veloce diventerò campione del mondo . Ma finora non ho ancora avuto il pacchetto migliore". ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della trentunesima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

Romana uccisa a Nottingham - identificate le sei bulle che l'hanno aggRedita : La polizia di Nottinghan ritiene di aver individuato le sei ragazze della gang accusata di aver aggredito a febbraio nella cittadina inglese la diciottenne italo-egiziana Mariam Moustafa, morta dopo...

F1 - Mondiale 2018 – La Red Bull ci crede : Honda può raggiungere Renault entro la fine del 2018 : La Red Bull è il team più atteso in vista del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2018. Tutti, infatti, attendono con ansia il nuovo pacchetto aerodinamico disegnato da Adrian Newey, che, stando alle indiscrezioni, renderà la RB14 più veloce di circa due, tre decimi. La novità della scuderia dei “bibitari” potrebbe però essere un’altra, il motore. Il punto debole della squadra guidata da Chris Horner ...

F1 Red Bull - Verstappen : «Sono il nuovo progetto di Marko» : ROMA - Max Verstappen e Daniel Ricciardo saranno i protagonisti di uno dei migliori duelli della stagione insieme a Ocon e Peréz in Force India o Sainz e Hulkenberg in Renault. Inoltre, Ricciardo, sul ...

F1 Red Bull - Verstappen sarà il nuovo Vettel : TORINO - In casa Red Bull si preannuncia una stagione scoppiettante, con Max Verstappen e Daniel Ricciardo protagonisti preannunciati di uno dei migliori duelli della stagione insieme a Ocon e Peréz ...