Serie C Lecce | Sticchi Damiani | «Vittoria col Cosenza dedicata ai tifosi»

Ex portiere del Lecce in Serie A tra i 37 arrestati in un'operazione antimafia : Davide Petrachi è stato nella rosa giallorossa per 7 stagioni: in manette con i componenti di tre clan legati e alla Sacra corona unita. Traffico di droga e...

Mafia : arrestato il portiere del Lecce - ha militato anche in Serie A [NOME e DETTAGLI] : C’é anche un ex calciatore dell’u.s. Lecce, Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell’ambito dell’operazione anti droga dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Davide Petrachi, 32 anni, Leccese, é stato raggiunto da un provvedimento restrittivo ai domiciliari. E’ stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in Serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi ...

Serie C - GODURIA LECCE! A Cosenza scintille sugli spalti e arbitro contestato : Il Lecce vince una gara difficile, difficilissima. Contro il Cosenza, i giallorossi giocano in un vero e proprio pantano, un campo ai limiti della praticabilità. La vittoria permette alla squadra salentina di restare a più 7 sul Catania, mentre aumenta a più 9 il vantaggio sul Trapani, fermato sul pareggio dal Bisceglie nella gara di ieri. La vittoria del Lecce vale doppio perchè avviene su uno dei campi più difficili della Serie C e in un campo ...

Serie C Cosenza-Lecce - la decide Saraniti. Termina 0-1 : COSENZA - Il Lecce vince in casa del Cosenza : 1-0, decide la marcatura messa a segno da Saraniti nel corso della prima frazione di gioco. Con questo successo, il Lecce si porta a quota 63 punti, vale ...

Cosenza-Lecce 0-1 - colpo grosso per Liverani : promozione in Serie B sempre più vicina : colpo grosso da parte del Lecce che ha vinto sul campo del Cosenza, promozione sempre più vicina per la squadra di Liverani, su CalcioWeb ne parliamo ormai da mesi, la promozione si avvicina sempre di più. Il Catania prova a non mollare, per i siciliani successo contro la Reggina, l’obiettivo più importante per la squadra di Lucarelli sembrano essere i playoff. Nel posticipo blitz per il Lecce che decide l’incontro nei minuti finale, ...

Risultati Serie C - classifica e prossimo turno : il Catania mette pressione al Lecce - baratro Reggina : Risultati Serie C, Risultati, classifica e prossimo turno – Importanti indicazioni nella gara di campionato di Serie C, soprattutto per le zone alte della classifica. Il Catania vince contro la Reggina e mette pressione al Lecce, per la squadra di Maurizi situazione di classifica sempre più difficile. Colpo grosso dell’Andria contro il Catanzaro, il club calabrese sempre più in crisi. Il Bisceglie ferma in trasferta il Trapani, blitz ...

Serie C - ecco quanti tifosi del Lecce saranno a Cosenza : sorpresa in campo : Il Lecce capolista della Serie C, domani giocherà su uno dei campi più difficili del girone meridionale del terzo campionato professionistico di calcio italiano: quello di Cosenza. Finora, i calabresi in casa hanno avuto un buon cammino, conquistando 20 dei 37 punti totali in classifica. Per il Cosenza, in casa sono arrivate 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Dopo la vittoria odierna del Catania sulla Reggina, il Lecce però ha la necessità di ...

Serie C : tifosi Lecce - il lungo elenco delle trasferte vietate - è tutto normale? Video : Il #campionato di #Serie C si appresta a vivere le ultime, trepidanti gare della regular season, al termine della quale verranno emessi i primi verdetti [Video] della stagione. Nel Girone C, il #Lecce è al comando con 7 punti di vantaggio sulla coppia Trapani-Catania, ed è sicuramente la squadra favorita [Video]per la promozione diretta. Una stagione fin qui esaltante quella dei giallorossi che, con Liverani in panchina, hanno conto vittorie su ...

Serie C : fra Siena e Livorno duello a distanza - Padova e Lecce per rimanere in fuga : ROMA - Un altro intenso 'weekend lungo', sperando che stavolta però il maltempo non ci metta lo zampino come avvenuto nel fine settimana scorso, con il programma stravolto dai rinvii, specie nei ...

Serie C : scivoloni interni per Livorno e Padova - Lecce e Catania continuano il duello : ROMA - Come era da immaginarsi è stato il maltempo il principale protagonista della 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo, con le gare concentrate al sabato ...