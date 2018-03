Scoperto negli oceani il rifugio dei pesci in fuga dal caldo

meteoweb.eu

: RT @GinevraCardinal: Ho smesso di cercare conferme negli altri e ho scoperto quanto sono belle tutte le mie eccezioni. - SoleLun04413298 : RT @GinevraCardinal: Ho smesso di cercare conferme negli altri e ho scoperto quanto sono belle tutte le mie eccezioni. - misteroettam : RT @GinevraCardinal: Ho smesso di cercare conferme negli altri e ho scoperto quanto sono belle tutte le mie eccezioni. - Artic_Devil : RT @littleemptybook: Ho scoperto che mia nonna a 16 anni ha messo su una squadra di basket femminile tutta da sola. Ha parlato con i ragazz… -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Scoperta la zona degliin cui si rifugiano idella barriera corallina in cerca di acque meno calde: e’ popolata da specie sconosciute, si trova fra 130 e 300 metri di profondita’ ed e’ stata chiamata raritrofica per la bassa presenza di luce e sostanze nutritive. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports. La ricerca e’ stata condotta dai biologi marini del Museo americano Smithsonian di Storia Naturale nell’ambito di un progetto per lo studio della barriera corallina con piccoli sommergibili con equipaggio. Coordinato da Carole Baldwin, il progetto ha permesso di identificare 50 nuove specie die invertebrati marini nelle acque dello Stato di Curacao, che si trova nel Mar dei Caraibi meridionale e fa parte dei Paesi Bassi. In circa 80 immersioni con il sommergibile, che ha un’autonomia di ...