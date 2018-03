La madre della giovane Laura Petrolito uccisa a Siracusa | Non ho abbandonato mia

huffingtonpost

(Di martedì 20 marzo 2018) A pochi giorni dal dramma, parla Angela Conti, ladidal compagno con venti coltellate e gettata in un pozzo di Canicattini Bagni, in provincia di."Dovete sapere la verità e la voglio gridare al mondo: io non homia figlia. Mi è stata strappata 18 anni fa quando era piccola e adesso una seconda volta per mano di un assassino". In una intervista al sito 'Oggi', la donna racconta: "Io e mia figlia ci vedevamo, ci siamo frequentate in tutti questi anni. All'insaputa del padre. Sono stata presente, anche se per poco".è cresciuta con il padre, Andrea, che si dispera per la morteragazza,di due bambini piccoli."Non giudicatemi, non potete sapere il dolore immenso che stiamo provando io e le mie figlie - dice ancora Angela Conti - Stiamo soffrendo, non vedremomai più ...