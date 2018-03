Eva Henger - Cannagate/ Alessia Marcuzzi - nella nuova diretta - ammette : "Ho sbroccato!" (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger continua a tenere accesi su di sé i riflettori dell'Isola dei Famosi 2018: da Filippo Nardi a Alessia Marcuzzi, qualcosa sembra essersi risolto.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Eva Henger - scontro finale in televisione con Monte? Ecco dove : Eva Henger e Francesco Monte ‘duello’ finale in vista? Il canna gate ha caratterizzato l’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi. Da circa due mesi l’attenzione dei talk show televisivi è calamitata sull’accusa mossa dall’attrice nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. La ‘bomba’ è esplosa in palapa, quando l’ungherese ha riferito che il compagno di avventura ha portato la ‘droga’ in Honduras. Una presa di posizione che ha spiazzato ...

Eva Henger e Francesco Monte : il confronto al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show: faccia a faccia tra Eva Henger e Monte Dopo settimane di rinvio, giovedì 22 marzo andrà in onda, in seconda serata su Canale 5, la prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show. Il momento tanto atteso è arrivato: Eva Henger e Francesco Monte avranno finalmente il loro primo confronto in esclusiva da Costanzo. A svelare la partecipazione al longevo talk Show è stato 361 Magazine, il sito in cui va in ...

Francesco Monte ed Eva Henger ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show : L'attesissimo faccia a faccia è arrivato: Francesco Monte ed Eva Henger saranno gli ospiti del Maurizio Costanzo Show in onda giovedì 22 marzo 2018. per i due ex naufraghi dell' Isola dei Famosi la ...

Francesco Monte ed Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show: Francesco Monte ed Eva Henger ospiti della prima puntata di giovedì 22 marzo 2018? Francesco Monte ed Eva Henger saranno insieme al Maurizio Costanzo Show. A darne notizia è il sito 361 magazine, secondo cui sembrerebbe che i due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 parteciperanno al programma tra gli ospiti della […] L'articolo Francesco Monte ed Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo Show proviene da ...

“Non vado più in tv”. Eva Henger choc. L’ex naufraga è finita nel polverone per le sue dichiarazioni su Francesco Monte. Ma adesso - dopo certe cose - ha preso la decisione definitiva : “Ecco il perché” : L’inghippo non si spegne, il canna-gate continua a stare sulla bocca di tutti. L’Isola dei Famosi sta vivendo la sua stagione più complicata ed Eva Henger prosegue la sua battaglia per affermare la verità che ormai da settimane sta cercando di far valere. Dal momento in cui è tornata in Italia partecipa a molte trasmissioni Mediaset e ogni volta le sue dichiarazioni suscitano molto interesse, ma anche dibattiti e discussioni a non finire ...

Eva Henger : “Non vado in TV perché parlo di Francesco Monte” : Eva Henger dopo il canna-gate: “Non vado in TV perchè parlo di Francesco Monte” Dopo il discussissimo caso canna-gate Eva Henger continua ad essere una delle principali protagoniste dell’Isola dei Famosi quest’anno. Da quando ha lasciato il gioco infatti il suo nome continua a saltare fuori in numerosi talk show Mediaset, suscitando sempre grandi dibattiti […] L'articolo Eva Henger: “Non vado in TV perché ...

Alessia Marcuzzi : il marito di Eva Henger pretende delle scuse? : Isola dei Famosi: stasera Alessia Marcuzzi chiederà scusa a Eva Henger? Stasera andrà in onda la nona puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E i tanti telespettatori del reality show condotto da Alessia Marcuzzi sono già in trepidante attesa nel vedere Valeria Marini approdare come guest – star in Honduras. Difatti la famosa showgirl è partita in missione speciale. Al momento non è dato sapere però quale sia il suo ...

Vladimir Luxuria difende Eva Henger : 'E' stata attaccata ingiustamente - è dolcissima - aver fatto porno non è una colpa' : ... questa mattina, è intervenuta ai microfoni di ECG , il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus e, dopo aver parlato dell'attuale situazione politica post ...

ISOLA DEI FAMOSI SU RAI2 : VIA ALESSIA MARCUZZI/ C'è Simona Ventura : pesa il litigio in diretta con Eva Henger? : ISOLA dei FAMOSI su Raidue? Via ALESSIA MARCUZZI, c'è Simona Ventura. I dettagli della resa e le possibilità di Magnolia ai ferri corti con Mediaset. pesa il litigio con Eva Henger?(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:25:00 GMT)

Vladimir Luxuria difende Eva Henger dalle critiche : Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria si schiera dalla parte di Eva Henger Come tutti sapranno bene, Eva Henger, circa due mesi fa, ha fatto un’incredibile rivelazione su Francesco Monte, che ha creato polemiche a non finire. Cosa ha detto? In pratica la donna, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di aver trasgredito il regolamento, fumando della marijuana nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi risponde a Eva Henger : "Non assumo stupefacenti" : Filippo Nardi, eliminato dall'Isola dei Famosi, negli studi di Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin l'esperienza in Honduras, parlando anche del rapporto con il figlio Zach, che oggi ha 16 anni. All'Isola gli ha dedicato una commovente lettera, in cui gli ha chiesto scusa per essere stato assente quando era piccolo. Filippo, infatti, era sempre in giro per lavoro e non c'era mai, con il figlio gli è mancata la quotidianità. Grazie ...