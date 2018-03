Assunzioni sanità 2018 | OK a 12mila posti per medici | infermieri | OSS | ecco dove

Quante Assunzioni ci sono nel piano sanitario per il Lazio : Al via nel Lazio i concorsi nazionali per 60 nuovi primari, 41 a Roma e provincia e 19 nelle quattro province del Lazio. Con un decreto commissariale si autorizzano le Aziende sanitarie a indire i ...

Quante Assunzioni ci sono nel piano sanitario per il Lazio : Al via nel Lazio i concorsi nazionali per 60 nuovi primari, 41 a Roma e provincia e 19 nelle quattro province del Lazio. Con un decreto commissariale si autorizzano le Aziende sanitarie a indire i concorsi nazionali per la selezione di 60 direttori di Unità Operative Complesse (UOC) a Roma e in tutte le province del Lazio. Le procedure di selezione, ricomprese nell'ambito dei budget già previsti per le ...

Sanità : Asp Trapani - al via concorsi per Assunzioni a tempo indeterminato : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Partono il primo concorso per le nuove assunzioni a tempo indeterminato del personale non dirigenziale del'Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Il bando per la selezione pubblica, per titoli, integrata da prova di idoneità, per la copertura a tempo pieno ed indete