Anas | un documentario Rai racconta 90 anni di storia

(Di martedì 20 marzo 2018) È stato presentato questa mattina in anteprima a Roma dal presidente diEnnio Cascetta, presso la Casa del Cinema, ildal titolo “Strade – 90diitaliana” realizzato da Rai Cultura in collaborazione con(Gruppo FS Italiane). Insieme al presidente di Rai Com, Roberto Nepote, e al vicedirettore responsabile di Rai, Giuseppe Giannotti, erano presenti all’anteprima anche la regista Sabrina Salvatorelli, gli autori Gianluca Miligi e Marco Orlanducci e il produttore esecutivo Alessandra Giorgi. Ilil percorso didal momento in cui fu fondata come A.A.S.S. nel 1928 fino all’ingresso nel Gruppo Ferrovie dello Stato nel gennaio 2018. Sullo sfondo laitaliana e i suoi cambiamenti. La struttura filmica del, che andrà in onda martedì 27 marzo su Raialle ore 22:10 e sabato 31 marzo su Raitre alle ore ...