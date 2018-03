Turchia | Erdogan | cacceremo i curdi dal resto di Siria e Iraq | ora puntiamo su Kobane

La Turchia di Erdogan bombarda i curdi a Afrin. E il mondo fa finta di non vedere : La Turchia continua la sua offensiva contro i curdi nel nord ovest della Siria. Le truppe di Erdogan hanno circondato Afrin e interrotto la fornitura d’acqua alla città. Ieri i bombardamenti dell’aviazione e dell’artiglieria turca hanno causato 12 morti. Anche diversi italiani stanno combattendo a fianco dei curdi. Dal 20 gennaio, quando è iniziata l’operazione miliare “Ramoscello d’ulivo”, si contano già centinaia di vittime tra i ...

Turchia : libero direttore anti-Erdogan : ANSA, - ISTANBUL, 9 MAR - Un tribunale di Istanbul ha deciso la scarcerazione di Murat Sabuncu, direttore del quotidiano anti-Erdogan Cumhuriyet, detenuto da 495 giorni, e del reporter investigativo ...

Turchia - nel Mediterraneo Erdogan sta giocando. E la sua partita è senza regole : C’è un quadrante del globo che sta assumendo un’importanza tanto strategica quanto indifferente al governo italiano: il Mediterraneo orientale, dove si sta giocando una partita delicatissima che, tra idrocarburi, geopolitica e nuovi confini di business, ridisegnerà la mappa del potere nel mare nostrum. Una gara che la Turchia sta giocando senza regole, un po’come quei pirati saraceni che secoli fa facevano razzie in tutto il ...

Erdogan : tra Turchia e Russia non ci sono contrasti su operazione ad Afrin - : Lo stato maggiore delle forze armate turche il 20 gennaio ha annunciato l'inizio dell'operazione militare Ramo d'ulivo contro le formazioni dei curdi nella città siriana di Afrin. Insieme alla Turchia ...

Senegal-Turchia : presidente Erdogan a Dakar - aumentare scambi commerciali a 400 miliardi di dollari : Oltre al centro amministrativo di Diamniadio, oggi il presidente turco visiterà il National Interest Market, il palazzetto dello sport Dakar Arena e l'aeroporto internazionale Blaise Diagne, ...

Turchia - 38 Nobel scrivono a Erdogan 'Serve libertà di espressione' : ... romanziere di successo e giornalista, a Mehmet Altan , docente di economia e saggista e a Nazli Ilicak , esimia giornalista - nell'abito dell' ondata di arresti seguita al fallito golpe del luglio ...

Turchia - la mascotte delle forze speciali è in lacrime. Erdogan le augura il martirio : “Sarai avvolta nella bandiera” : Tra la folla giunta ad ascoltarlo al congresso provinciale dell’Akp nella provincia meridionale di Kahramanmaras, Recep Tayyip Erdogan intravede una bambina vestita in uniforme militare con un berretto marrone, simbolo delle forze speciali di Ankara appena entrate nell’enclave curdo-siriana di Afrin per portare l’assedio al suo centro urbano. Il presidente turco la fa portare sul palco, per indicarla come simbolo delle nuove generazioni pronte a ...

Turchia vs ENI/ La saggezza nella “ritirata” della Saipem 12000 e le ipocrisie su Erdogan : La nave per le perforazioni marittime Saipem 12.000 sta per lasciare le acque di Cipro. Ma questa non deve considerarsi una sconfitta dell’Eni, dice SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 09:06:00 GMT)TURCHIA vs ENI/ Il vero caos dietro il blocco della piattaforma, di G. SapelliCASO EMA/ Il gioco sporco dell'Europa contro l'Italia, di S. Luciano

SIRIA - ERDOGAN BOMBARDA TRUPPE ASSAD AD AFRIN/ Turchia attacca i convogli in aiuto dei curdi : SIRIA, Turchia BOMBARDA le forze filo-ASSAD ad AFRIN: ultime notizie, ERDOGAN attacca i convogli in aiuto dell'enclave curda. Le mosse e i timori internazionali per scontri Usa-Russia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:48:00 GMT)

Turchia : Erdogan - potremmo reintrodurre reato adulterio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La Turchia bombarda le truppe di Assad E Erdogan blocca di nuovo la nave Eni : truppe governative di damasco si sono avvicinate all’enclave curda di Afrin: le forze di Ankara hanno risposto con un bombardamento aereo

Siria - la Turchia bombarda i miliziani pro-Assad e li costringe alla ritirata. Erdogan : "Pronti all'assedio" : È crisi internazionale ad Afrin, enclave curda, dove membri delle milizie fedeli al regime Siriano si sono avviate per opporsi all'avanzata turca, nonostante le minacce del governo di...