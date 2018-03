Riforma Orlando | domiciliari per le pene sotto i 4 anni Ed è subito polemica

Carceri - il governo approva la Riforma : più studio e lavoro. Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del consiglio dei Ministri. "Né salva-ladri né svuota-Carceri, a decidere sarà sempre un giudice, valutando il percorso dei detenuti" dice il ministro della Giustizia

Carceri : il governo approva la Riforma - più studio e lavoro. Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del consiglio dei Ministri. "Né salva-ladri né svuota-Carceri, a decidere sarà sempre un giudice, valutando il percorso dei detenuti" dice il ministro della Giustizia

Carceri : via libera alla Riforma. Orlando : 'Non è salva-ladri' : Salvini reagisce male: 'Cancelleremo questa follia'. Ultima parola alla neo commissione. Il provvedimento estende ai detenuti che hanno un residuo di pena fino a 4 anni l'accesso alle misure ...

Carceri - ok del governo alla Riforma : più misure alternative a chi studia e lavora. Orlando : “Non ci sarà alcun ladro in più” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Carceri - dal Cdm via libera alla Riforma. Orlando : 'Non è salva-ladri' - : Il testo dovrà ora tornare alle commissioni parlamentari per l'ultimo vaglio: allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative per i detenuti

Carceri - dal Cdm via libera alla Riforma. Orlando : "Non è salva-ladri" : Carceri, dal Cdm via libera alla riforma. Orlando: "Non è salva-ladri" Il testo dovrà ora tornare alle commissioni parlamentari per l'ultimo vaglio: allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative per i detenuti Parole chiave: ...

Approvata Riforma delle carceri - Orlando : 'Nessun 'salva ladri'' : Roma, 16 mar. , askanews, Il governo ha approvato la riforma delle carceri, 'una riforma importante che rivede l'ordinamento penitenziario: non c'è nessun 'salva ladri', le pene per i ladri le abbiamo ...

Approvata Riforma delle carceri - Orlando : "Nessun 'salva ladri'" : Roma, 16 mar. , askanews, - Il governo ha approvato la riforma delle carceri, "una riforma importante che rivede l'ordinamento penitenziario: non c'è nessun 'salva ladri', le pene per i ladri le ...

Il Consiglio dei ministri dà il via libera alla Riforma delle carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

Macerata - tra Orlando e Salvini è scontro. Il leader leghista : 'Con la Riforma libereranno il nigeriano killer' : La cronaca, e gli ultimi scioccanti casi, entrano, e non è una novità, nella campagna elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo. Duro scontro tra il ministro della Giustizia Andrea Orlando e il ...

Riforma Orlando - detenuti in sciopero della fame e della spesa - : Protesta non violenta ad Avellino e a Palermo per "garantire condizioni più umane e meno degradanti". Tra i problemi in cella c'è la mancanza di medici specialisti esterni. Nel capolugo siciliano ...