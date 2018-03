Prego per la morte del Papa | bufera su un prelato di Cracovia

Cracovia - prelato : 'Papa lontano da Gesù - Prego per sua morte' : Un anziano prelato di Cracovia durante l'omelia ha detto che potrebbe pregare per la morte di Papa Francesco, affermando che il Pontefice con il suo insegnamento "si sta allontanando da Gesù". Si ...

Papa Francesco telefona a una malata di tumore a Ischia : 'Io Prego per lei e lei preghi per me' : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - Papa Francesco ha telefonato a una signora di Ischia malata di tumore e impegnata nel volontariato con i poveri. Lo rende noto il Vaticano raccontando la ...

Papa Francesco telefona a ischitana malata di tumore : «Prego per lei» : Francesco, il Papa dell' «Enciclica dei gesti», il Pontefice che non si sottrae a giornalisti e social e ha rivoluzionato la comunicazione della Santa sede, infrange nuovamente gli...

Papa Francesco telefona a ischitana malata di tumore : 'Prego per lei' : Commovente telefonata di Papa Francesco oggi pomeriggio a Nunzia Mattera, una signora che abita nel comune di Casamicciola, a Ischia, per anni impegnata nella raccolta alimentare per i più bisognosi. '...

“Sto malissimo - vi Prego aiuto”. Ma nessuno la soccorre. Isola dei famosi choc : un malore nella notte e forti crampi mettono a terra la naufraga - ma i la ignorano senza pietà e la motivazione è forte. Lei è disperata : “Non posso mica morire…” : Ormai nel vivo, all’Isola dei famosi si sono definiti ruoli e strategie. Forse non ce la farà ad arrivare fino alla fine (e non è detto), ma Francesca Cipriani si sta conquistando l’affetto del pubblico e anche dei naufraghi. Il suo carattere allegro e le sue uscita da ‘svampita’ effettivamente sono comiche. Ma sebbene si sia ricavata la sua nicchia, c’è anche chi in Honduras non la digerisce molto. ...

“Vi Prego - aiutatemi!”. La morte nel parcheggio del supermercato. A stroncare la vita di questa donna - sotto gli occhi del marito - un problema che ogni anno interessa migliaia di persone : Era uscita insieme al marito per godersi qualche raggio di sole e fare acquisti al centro commerciale. Un sabato come tanti. Almeno così sembrava, perché uno scherzo del destino ha spezzato la vita di Loredana Martis, una donna di 71 anni residente a Brecce Bianche – un quartiere popolare di Ancona – morta sotto gli occhi di consorte e passanti nell’impotenza generale. Fatale un pezzo di pizza finito di traverso. A chiamare i ...

Papa Francesco/ "Siti mi accusano di eresia? Non li leggo ma Prego per loro". E lancia nuovo 'Motu proprio' : nuovo 'Motu proprio' Papa Francesco: 'no pensionamento automatico a 75 anni per Cardinali e Vescovi'. 'Non leggo siti che mi danno dell'eretico'.

Papa Francesco/ “Siti mi accusano di eresia? Non li leggo ma Prego per loro”. E lancia nuovo ‘Motu proprio’ : nuovo "Motu proprio" Papa Francesco: "niente pensionamento automatico a 75 anni per Cardinali, nunzi curiali, Vescovi". Decide Bergoglio, "non leggo siti che mi danno dell'eretico"(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 16:52:00 GMT)

Papa Benedetto XVI è malato/ Georg Ratzinger : «mio fratello Joseph ha una paralisi - Prego per una buona morte" : Papa Benedetto XVI è malato: Georg Ratzinger ad una rivista tedesca, 'mio fratello Joseph soffre di una particolare paralisi. prego per buona morte'.

Papa Benedetto XVI è malato/ Georg Ratzinger : «mio fratello Joseph ha una paralisi - Prego per una buona morte” : Papa Benedetto XVI è malato: Georg Ratzinger ad una rivista tedesca, "mio fratello Joseph soffre di una particolare paralisi. prego per una buona morte per me e per lui"(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:13:00 GMT)

'Favino te Prego basta che c'ho gli ormoni impazziti'. Tutti pazzi per la 'bomba sexy' di Sanremo : ... che ha proposto una versione piccante della finalissima Se il mondo femminile si è scatenato, il pubblico maschile non ha esitato a riconoscere la bravura dell'attore, come Ernesto che lo ha ...

GINNASTA PERDONA IL SUO ABUSATORE/ Video - Larry Nassar : 'Prego che tu possa sperimentare il perdono di Dio' : Il caso dell'anno è certamente quello del medico della nazionale femminile di ginnastica, che ha abusato sessualmente di molte minorenni, la testimonianza di una di loro

GINNASTA PERDONA IL SUO ABUSATORE/ Video - Larry Nassar : "Prego che tu possa sperimentare il perdono di Dio" : Il caso dell'anno è certamente quello del medico della nazionale femminile di ginnastica, che ha abusato sessualmente di molte minorenni, la testimonianza di una di loro(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:35:00 GMT)

Emma Marrone/ Dio? Prego tutti i giorni. Credo che le persone non muoiano - ma tornino sotto altre forme : Emma Marrone parla del suo cambiamento, del rapporto con la spiritualità e delle voci sul suo conto in un'inervista rilasciata al settimanale Grazia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:28:00 GMT)