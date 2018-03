Impazza il trend «monociglio» come Frida Kahlo

vanityfair

(Di lunedì 19 marzo 2018) Non sarà iconicoquello della pittrice messicana, ma sicuramente il «» della modella Sophia Hadjipanteli è il più seguito su Instagram (quasi 50.000 follower). Fiera delle sue sopracciglia unite, Sophia non nega nemmeno di divertirsi tingerle per enfatizzarne ancora di più la loro dimensione. A parte questo, sono proprio le sue origini greco-cipriote ad averle dato questa forma selvaggia: «Se nasci in una famiglia in cui tuo fratello e tuo papà hanno davvero delle belle sopracciglia, non ti senti mai fuori luogo ad avere le sopracciglia folte», ha dichiarato la modella ad Harper’s Bazaar. LEGGI ANCHESopracciglia bold alla Lucy Hale LEGGI ANCHESopracciglia effetto tatuaggiole star Il problema, però, è stato gestire l’ondata di critiche arrivate sul suo profilo social (tra le più recenti: «le tue sopracciglia non sono una dichiarazione di ...