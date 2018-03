Dazi | è allarme nel mondo della nautica da diporto Le associazioni internazionali

Dazi - nautica in allarme : ... ma che ancora contribuisce in maniera significativa all'economia europea, impiegando più di 280.000 persone". Le associazioni stimano infine "un impatto severo anche sull'economia statunitense, che ...

Dazi - nautica in allarme : Roma, 16 mar. – (AdnKronos) – Le associazioni riunite nella European Boating Industry, nella National Marine Manufacturers Association e nell’ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) esprimono la propria preoccupazione “per il peggioramento della situazione commerciale tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea e chiedono, ad entrambe le parti, una soluzione costruttiva” ricordando che ...

Valtur - l'allarme dei sindacati : "La proprietà vuole la liquiDazione" : MILANO - Si aggrava la crisi Valtur. La proprietà della società dei villaggi vacanze, il fondo Investindustrial, non avrebbe in programma alcun nessun piano di ristrutturazione, ma solo un concordato ...

Dazi - allarme Confagricoltura : pericolose conseguenze su mercato commodities : Non solo le nostre esportazioni agroalimentari sono a rischio . Possono essere alterati i normali flussi commerciali delle commodities a livello mondiale a scapito della competitività delle imprese". ...

Ecco la lista Ue dei contro-Dazi sui prodotti Usa. Le imprese : allarme per l'escalation : Il governo americano si spacca sui duri dazi contro acciaio e alluminio preannunciati da Donald Trump, con leader del partito repubblicano e del mondo business che scatenano campagne in extremis, dietro le quinte e in pubblico, per neutralizzare o

Dall'Ue alla Cina mezzo mondo in allarme su Dazi acciaio Trump : Roma, 2 mar. , askanews, mezzo mondo in allarme e pronto alle rappresaglie per l'annuncio di Donald Trump sulla volontà di aumentare i dazi sulle importazioni di acciaio e prodotti siderurgici. 'Non sarebbe la strada giusta e ...

Riso - l’allarme Coldiretti : “Rischia di sparire per le importazioni a Dazio zero” : Il Riso in Italia e in Emilia Romagna rischia di sparire. Lo sostiene il presidente di Coldiretti Emilia-Romagna, Mauro Tonello, alla luce degli ordinativi del seme di Riso per la campagna 2018 che attualmente si sono fermati al 30% rispetto allo scorso anno, rischiando di far sparire i benefici dell’etichettatura d’origine obbligatoria del Riso entrata in vigore il 14 febbraio. Tra le cause “c’e’ l’intenzione ...

Allarme esonDazioni in Francia - fiumi in piena : la Senna supera i 6 metri - Parigi in allerta [GALLERY] : 1/10 ...

Congo : Kinshasa devastata dalle inonDazioni - allarme colera : Ben 44 persone sono morte nei giorni scorsi nella Repubblica Democratica del Congo, a causa delle alluvioni che hanno devastato la capitale Kinshasa: ora si teme il rischio di propagazione del colera. La violenta ondata di maltempo si è verificata mentre la capitale Congolese stava tentando di contenere un’epidemia di colera, dichiarata dallo scorso novembre, che finora ha causato 23 decessi su 220 casi registrati. L’acqua e il fango ...

La tempesta Eleanor flagella il Nord Europa : in Germania è allarme per l’esonDazione del Reno e della Mosella [FOTO] : 1/6 LaPresse/PA ...

