Cosenza-Lecce | 0-1 DECIDE SARANITI!

Cosenza-Lecce 0-1 - colpo grosso per Liverani : promozione in Serie B sempre più vicina : colpo grosso da parte del Lecce che ha vinto sul campo del Cosenza, promozione sempre più vicina per la squadra di Liverani, su CalcioWeb ne parliamo ormai da mesi, la promozione si avvicina sempre di più. Il Catania prova a non mollare, per i siciliani successo contro la Reggina, l’obiettivo più importante per la squadra di Lucarelli sembrano essere i playoff. Nel posticipo blitz per il Lecce che decide l’incontro nei minuti finale, ...

DIRETTA / Cosenza Lecce (risultato finale 0-1) streaming video e tv : Saraniti decide la sfida del San Vito : DIRETTA Cosenza-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:51:00 GMT)

Serie C - ecco quanti tifosi del Lecce saranno a Cosenza : sorpresa in campo : Il Lecce capolista della Serie C, domani giocherà su uno dei campi più difficili del girone meridionale del terzo campionato professionistico di calcio italiano: quello di Cosenza. Finora, i calabresi in casa hanno avuto un buon cammino, conquistando 20 dei 37 punti totali in classifica. Per il Cosenza, in casa sono arrivate 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Dopo la vittoria odierna del Catania sulla Reggina, il Lecce però ha la necessità di ...