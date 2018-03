Sri Lanka | revocato stato d' emergenza

Sri Lanka Mons. Wickramasinghe : I cittadini devono condividere la costruzione della nazione : Questo è reso possibile dalle indicazioni degli insegnamenti delle quattro grandi religioni del mondo, che sono perseguire la pace, la compassione e la fratellanza'. Facendo riferimento alla ...

Il governo dello Sri Lanka ha proclamato lo stato di emergenza : Durerà dieci giorni e l'obiettivo è evitare la diffusione degli scontri tra musulmani e buddisti The post Il governo dello Sri Lanka ha proclamato lo stato di emergenza appeared first on Il Post.

Sri Lanka : governo rischia crisi : ROMA, 18 FEB - Quella che doveva essere una semplice elezione locale senza incidenti ha scatenato l'incertezza sul futuro del panorama politico dello Sri Lanka, dopo che il nuovo partito guidato dall'...

Il ponte di Adamo che univa lo Sri Lanka con l’India è riemerso dall’oceano : Lo Sri Lanka è davvero un'isola? Quello che tutti pensiamo, potrebbe non corrispondere a realtà. Le 18 miglia nautiche che lo separano dall'India, infatti, una volta potevano essere percorse a piedi. Merito di una sottile striscia di terra, che in alcuni punti è riemersa dall'oceano Indiano formando piccoli isolotti di sabbia. ...

Il presidente dello Sri Lanka ha bloccato una legge che avrebbe permesso alle donne di ordinare bevande alcoliche : Il presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena ha annunciato durante un comizio di aver bloccato una riforma che avrebbe consentito alle donne di acquistare bevande alcoliche e di lavorare nei locali dove si vendono alcolici. Il divieto esiste dal 1955 The post Il presidente dello Sri Lanka ha bloccato una legge che avrebbe permesso alle donne di ordinare bevande alcoliche appeared first on Il Post.

Sri Lanka - ripristinato il divieto di vendita di alcolici alle donne : Marcia indietro in Sri Lanka sulla vendita di alcolici alle donne che hanno compiuto i 18 anni d'età. Ad appena due giorni dall'abolizione del divieto dopo 60 anni, durante un comizio il presidente ...

Sri Lanka - ripristinato il divieto di comprare alcolici per le donne - : Il presidente Maithripala Sirisena ha imposto al ministro delle Finanze di revocare la decisione che consentiva libertà di acquisto alle cittadine maggiorenni. La mossa del governo era stata ...

Sri Lanka - dopo 63 anni le donne potranno acquistare alcolici - : Lo ha deciso il governo annunciando un emendamento a una legge del 1955 che impediva anche alle maggiorenni di comprare alcol o lavorare in un esercizio in cui veniva venduto. La scelta dell'esecutivo ...