Marsala | Una Voce per Chernobyl | vince Salvatore Lo Faso con Un amore

Aeroporto - il Consiglio Comunale di Marsala vuole risposte chiare; seduta straordinaria aperta per il 19 marzo prossimo : La decisione di Ryanair di lasciare la base di Birgi, non è certamente un fatto improvviso, ma la conseguenza di una fallimentare gestione da parte della politica e dei soggetti istituzionali ...

Marsala - il rompete le righe in consiglio comunale e la mozione di sfiducia al sindaco : Sturiano non ricorda una sola iniziativa pubblica del partito in città se non su richiesta di parlamentari che non sono marsalesi ma che dettano la linea anche della politica del sindaco, 'Ho come l'...

Elezioni - a Marsala stravince la candidata 'senza volto' : è una testimone antimafia. 'Non può mostrarsi' : Ha fatto la campagna elettorale senza potere metterci la faccia. È stata la candidata senza volto, che ha dovuto tenere nascosto perché testimone di giustizia nella terra dell'ultimo padrino di mafia ...

Ancora una caporetto in trasferta per il Marsala Futsal : Sport 27* Città di Leonforte 23* Palermo Calcio a 5 23* Marsala Futsal 22 Monreale 21* Villaurea 17 Palermo Futsal 89ers 14* Enna 11* Sporting Alcamo 7* *una gara in meno **due gare in meno IL ...

Volley. Marsala si fa sfilare una vittoria certa da Olbia. E la salvezza è una chimera... : Le ingenuità commesse da parte azzurra hanno pesato sull'economia del match. Le marsalesi, nelle fasi più calde dell'incontro, non hanno saputo essere ciniche e hanno sulla coscienza l'esito del ...

Marsala - Rosanna Genna interviene sulle condizioni poco gratificanti del cimitero comunale : E vero che questa Amministrazione ha cose più importanti di cui occuparsi , Spettacoli teatrali -inaugurazioni di cosa non si sa " processioni e convegni, ; ma il decoro di un luogo di culto come il ...

Marsala - il Consigliere Comunale Daniele Nuccio è candidato alla Camera dei Deputati : PS: , per la cronaca sarò il candidato nel collegio uninominale di Marsala per la lista 'Liberi e Uguali' e ricoprirò la terza posizione per la quota proporzionale, . DN '