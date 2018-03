Commenti sessisti nel fuorionda contro Diletta Leotta

vanityfair

(Di domenica 18 marzo 2018) Gli «insulti» tra colleghi possono pagarsi molto cari. LEGGI ANCHEIlaria D’Amico: «Se io fossi Virginia Raggi» Lo racconta la vicenda che ha coinvolto, suo malgrado, la conduttrice di Sky Sport: in un fuori onda di Top Calcio 24, tv locale legata ad Antenna 3 e Telelombardia, alcuni protagonisti del programma, pensando di essere «protetti» dallo stacco per la pubblicità, hanno iniziato a faree ad avere fantasie hard – perlopiù irripetibili – nei suoi confronti, indugiando sul livello di pudore e su che cosa c’è «da aspettarsi» da «una che si fa foto così» ed è «tutta rifatta». LEGGI ANCHENon solo D'Amico e: la top 11 delle giornaliste sportive Il video – trasmesso per errore alle 4 del mattino – si aggiunge alle numerose gaffe che avvengono durante quello spazio in cui si pensa spenta la telecamera (da Flavio Insinna a ...