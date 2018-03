Il palmares di Vincenzo Nibali | tutti i podi e le vittorie dello Squalo Tra grandi giri

oasport

(Di sabato 17 marzo 2018)ha vinto la Milano-Sanremo 2018 ed è entrato sempre di più nella leggenda del ciclismo. Losi è imposto sul traguardo di Via Roma grazie a un fenomenale attacco sul Poggio, l’ennesimo dei suoi numeri da vero fenomeno. Un’azione da Campione vero che glorifica ulteriormente il più forte ciclista italiano degli ultimi venti anni. Ildel siciliano è fantascientifico, degno di un monumento di questo sport: ha vinto le trecorse a tappe per almeno una volta, si è imposto nelle due Monumento italiane. Il 33enne ha nel mirino il Mondiale di Innsbruck per suggellare ulteriormente una carriera già leggendaria. Di seguito ildi(da professionista). TOUR DE FRANCE: 2014 GIRO D’ITALIA: 2013, 2016 VUELTA DI SPAGNA: 2010 GIRO DI LOMBARDIA: 2015, 2017 MILANO-SANREMO: 2018 CAMPIONATI ITALIANI: 2014, ...