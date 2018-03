EX BR BALZERANI | “FARE LA VITTIMA È UN MESTIERE” La figlia di Aldo Moro | “Io gratis in

Ex Br BALZERANI : “Fare la vittima è un mestiere”/ La figlia di Aldo Moro : “Ora basta - lei non può parlare” : Ex Br Balzerani: “Fare la vittima è un mestiere”. La figlia di Aldo Moro: “Ora basta, lei non può parlare”. Bufera a Firenze per le dichiarazioni dell'ex terrorista. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:39:00 GMT)