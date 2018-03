Shroud of the Avatar | Forsaken Virtues | due nuovi trailer mostrano il gioco

Shroud of the Avatar : il successore spirituale di Ultima ha una data d'uscita : Richard Garriott e lo studio Portalarium hanno finalmente annunciato la data d'uscita di Shroud of the Avatar, titolo che si trova in Early Access su Steam dal lontano 2014 e che si appresta ora ad essere pubblicato ufficialmente sulla piattaforma, il 27 marzo 2018. A riportarlo è Eurogamer.net. Il gioco, che sarebbe dovuto essere il vero seguito spirituale dell'amatissima serie di videogiochi Ultima realizzata da Garriott, ha invece sofferto di ...