M5S-Lega ma non solo | alleanze e numeri nel risiko post-elezioni

[Il retroscena] "Ho vinto io tocca a me" - la sfida tra Lega e M5S per le presidenze. E il rischio della trappola alla Camera : ... abbiamo vinto noi e l'antipolitica , cioè i 5 Stelle, ndr, ha perso e deve stare fuori" sintetizza Gianfranco Rotondi dichiarando guerra al resto del mondo col suo zero e qualcosa che, in coalizione ...

Il Colle non metterebbe veti a un’intesa M5S-Lega. Ma niente voto-bis in ottobre : Perlomeno incominciano a parlarsi: sulle presidenze delle Camere adesso tutti colloquiano con tutti. Addirittura, i grillini hanno avuto un fugace incontro con i rappresentanti di Berlusconi, incarnazione ai loro occhi del Male. Da qui a immaginare che la formula di governo si troverà magicamente, ce ne vuole. Tuttavia, nella prospettiva privilegia...

M5S-Lega - prove di accordo. Di Maio : 'presidenza Camera a noi' : 'Berlusconi è disperato - dicono i capigruppi pentastellati - per questo fa campagna acquisti. Ma i nostri parlamentari non sono in vendita' -

Matteo Salvini - la rivolta della Lega a Bergamo : 'Mai col M5S. Noi lavoriamo - loro invece...' : Solo assistenzialismo. Solo Sud. Per questo nella Bergamasca mai e poi mai vorrebbero il Movimento 5 stelle al governo. Tantomeno con la Lega . A Verdello , non si scherza: 'Non hanno un'idea di ...

CAMERE - M5S : “APERTURE DA LEGA E PD”/ Salvini su Di Maio : “Nemmeno Berlusconi ha chiuso” : CAMERE, M5S: “APERTURE da LEGA e Pd”. Salvini su Di Maio: “Nemmeno Berlusconi ha chiuso”. Governo, gli scenari, le possibili alleanze, le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:06:00 GMT)

M5S : «A noi la presidenza della Camera Aperture di Pd e Lega» |I papabili : i nomi : «Abbiamo parlato di metodo, le presidenze saranno slegate dalle discussioni sulla formazione del nuovo governo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni. Vogliamo che alla Camera si parta con la delibera sui vitalizi»

Prove di intesa tra Lega e M5S : Il leader della Lega Matteo Salvini ha ricevuto l’incarico formale dai componenti della coalizione di centro-destra per esperire tutti i tentativi di intesa con le altre forze politiche utili alla formazione di un nuovo governo. All’interno la Lega è il partito che ha ricevuto i maggiori consensi e per questo motivo Salvini ha contattato Di […] L'articolo Prove di intesa tra Lega e M5S proviene da Scuolainforma.

M5S : sulle Camere aperture da Pd e Lega : 16.51 "Si è registrata un'apertura da parte del Pd e della Lega". Così i capigruppo in pectore del M5S Giulia Grillo e Danilo Toninelli al termine degli incontri avuti con gli altri partiti sulla presidenza delle Camere. L'apertura è "sul metodo,non sono stati fatti nomi". La Grillo ribadisce che le presidenze sono "sLegate" dalla questione del governo e che si deve trattare di nomi "rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel ...

Camere - M5S vede altri partiti : “Aperture da Pd e Lega sul metodo. Vogliamo guida Montecitorio per iniziare con vitalizi” : “Abbiamo ribadito alle forze politiche di voler indicare le presidenze delle Camere sLegando queste nomine dalla questione del governo e facendo sì che si tratti di nomi rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel M5s la prima forza politica del Paese e abbiamo registrato l’apertura sia del Pd che della Lega sul metodo”. Lo afferma ai cronisti la capogruppo M5S Giulia Grillo dopo gli incontri con gli altri partiti ...

Camere - accordo Salvini-Di Maio/ M5S sonda Lega e Pd : “Montecitorio a noi - Berlusconi è disperato” : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini incontrano LeU, Pd e centrodestra diviso(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:02:00 GMT)