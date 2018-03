Milan | ancora Raiola | non solo Donnarumma Il procuratore | “Molte squadre su Bonaventura”

Maltempo - ancora neve sull'Italia : imbiancate Milano - Genova e Firenze | Guarda foto e video : Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze | Guarda foto e video Fiocchi bianchi anche su Padova, Vicenza, Verona, Bergamo e Savona. Disagi per i viaggiatori. Scuole chiuse in molti Comuni della penisola Continua a leggere L'articolo Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze | Guarda foto e video è su NewsGo.

Maltempo - ancora neve sull'Italia : imbiancate Milano - Genova e Firenze : La neve è tornata sull'Italia. Milano, Genova e Firenze si sono svegliate imbiancate: sulle strade vi è una coltre bianca di pochi centimetri e sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargisale. ...

Milano - morto un clochard di 47 anni Ancora una vittima del super-freddo : Un uomo di 47 anni stato trovato in arresto cardiaco nei pressi della stazione Centrale. Senza successo i tentativi di rianimazione del 118, con i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e un'automatica Segui su affaritaliani.it

Gattuso ha fatto grande il Milan : se solo fosse arrivato prima… ma c’è ancora tempo per volare! : Il Milan di Gennaro Gattuso sta continuando a stupire. Dall’arrivo del nuovo tecnico i rossoneri hanno iniziato a volare ed ora sembrano non volersi più fermare. Ciò che impressiona di questo nuovo corso Milanista è la solidità della squadra. Difensivamente i rossoneri sembrano invalicabili, con la coppia Romagnoli-Bonucci davanti a Donnarumma, che sta facendo letteralmente faville, anche oggi ha subito pochissimo contro una squadra come ...

Pagelle Roma-Milan 0-2 : ancora Cutrone : 1/12 Spada/LaPresse ...

Partita Ema ancora aperta ma l'Europa attacca Milano : Milano - La Partita sulla sede dell'Agenzia europea del farmaco non è chiusa: «Rimane la Partita costituzionale - spiega l'eurodeputato Giovanni La Via (Ap, gruppo Ppe), che ieri ha guidato la missione della Commissione Envi dell'Europarlamento ad Amsterdam -. Noi combatteremo fino alla fine questa battaglia. Rimangono una serie di perplessità: il Consiglio va avanti senza che ci sia stata una decisione finale congiunta ...

Il Milan vince ancora : 1-0 alla Sampdoria e aggancio al sesto posto : Il Milan di Gennaro Ivan Gattuso è inarrestabile e vince ancora in campionato. I rossoneri hanno mandato ko per 1-0 la Sampdoria di Marco Giampaolo grazie alla rete di Giacomo Bonaventura. I padroni di casa hanno anche fallito un calcio di rigore con Rodriguez, al 6', mentre il Var ha annullato un gol a Bonucci al 45' del primo tempo. alla Sampdoria, invece, è stato negato un rigore per fallo di mano di Calabria. La partita, però, è ...

Milan-Sampdoria - ancora un gol per Bonaventura : rossoneri scatenati [VIDEO] : Milan-Sampdoria è iniziata nel segno dei rossoneri, scesi in campo con un atteggiamento esemplare. Pressing e gestione del pallone, sembra un Milan ritrovato e la Sampdoria è parsa in netta difficoltà ad inizio gara. In un primo momento Viviano ha salvato la propria porta ipnotizzando Rodriguez e parandogli un calcio di rigore, poco dopo però è stato l’alfiere di Gattuso, Jack Bonaventura, a portare in vantaggio i rossoneri. Azione molto ...

PROBABILI FORMAZIONI Milan SAMPDORIA / Kalinic ancora in dubbio. Diretta tv - ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: Diretta tv, orario e le ultime novità in vista del match a San Siro. Gattuso perde Kessie per squalifica: è il turno di Locatelli?.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:41:00 GMT)

Il Tourism Think Tank centra ancora una volta l’obiettivo : grande successo per l’evento all’UniCredit Pavilion di Milano : Anticipare le tematiche e fare centro, ancora una volta. Un vero successo la quinta edizione del “Tourism Think Tank” che si è svolto ieri– lunedì 12 febbraio 2018 – nella prestigiosa cornice dell’UniCredit Pavilion di Piazza Gae Aulenti a Milano. Una giornata di alta formazione gratuita che ha visto la partecipazione di circa 800 operatori della filiera turistica, in cui lo “Human Factor” è stato sviscerato nei ricchi e coinvolgenti interventi ...

Milan - Gattuso : 'Mi sento ancora un traghettatore - domani con umiltà per fare risultato' : Alla vigilia della sfida contro il Ludogorets è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Milan Gennaro Gattuso. LA PARTITA DI domani - 'Non mi preoccupa il loro tifo, ma la squadra. Sono tecnici, con tanti giocatori veloci. Negli ultimi anni hanno accumulato ...