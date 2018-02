Terremoto di magnitudo 7 5 in Papua Nuova Guinea

Terremoto - serie di scosse in Friuli : la più forte di magnitudo 3.8 - : A essere interessata è la zona tra Forni di Sopra e Forni di Sotto, in provincia di Udine. Alla scossa più forte, avvertita anche in Veneto, ne sono seguite altre più lievi. Paura tra la popolazione, ...

Terremoto - serie di scosse in Friuli : la più forte di magnitudo 3.8 : Terremoto, serie di scosse in Friuli: la più forte di magnitudo 3.8 A essere interessata è la zona tra Forni di Sopra e Forni di Sotto, in provincia di Udine. Alla scossa più forte, avvertita anche in Veneto, ne sono seguite altre più lievi. Paura tra la popolazione, ma niente feriti né danni Parole chiave: ...

Scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 in provincia di Udine : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv questa mattina alle 9.16 in provincia di Udine. L'epicentro a una profondità di due chilometri, nella zona di Forni...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia : Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia La terra torna a tremare in Emilia Romagna: il sisma è stato avvertito a 4 chilometri da Castelnovo ne' Monti. LA MAPPA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Parole chiave: ...

Terremoto di magnitudo 2.2 nell'entroterra genovese : scuole evacuate : Terremoto di magnitudo 2.2 nell'entroterra genovese: scuole evacuate Il sisma è stato avvertito anche nella zona di Chiavari e Lavagna e nel Comune di Cogorno. La scossa ha avuto origine a una profondità di 6 chilometri. Diversi alunni sono stati fatti uscire dalle strutture scolastiche a Cogorno e Ne e sono in corso ...

Messico - nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.9 : Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata nel sud del Messico, nello Stato di Oaxaca, già colpito nei giorni scorsi da un sisma di magnitudo 7.2. Lo rileva...

Terremoto questa mattina sulle alture di Fréjus - scossa di magnitudo 3 - 2 avvertita anche nella nostra zona : scossa di Terremoto questa mattina alle 5.47 nel Sud della Francia, sulle alture di Frejus. Il sisma, di magnitudo 3.2, è stato avvertito lievemente anche nella nostra zona. L'epicentro si trova alle ...

Ingv - 3 scosse di Terremoto in Sicilia : la più forte di magnitudo 3.4 : L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia registra 3 scosse di terremoto in Sicilia di magnitudo 3.4 alle Eolie e 2.9 a Palermo e Caltanissetta

Terremoto di magnitudo 3.4 a Lipari. Due scosse anche in Francia : Terremoto di magnitudo 3.4 a Lipari. Due scosse anche in Francia Nella notte un sisma è stato registrato davanti all’isola siciliana: non si segnalano danni o feriti. La terra ha tremato anche in territorio francese a poca distanza dal confine con l’Italia. Le scosse di intensità 3 e 3.2 sono state avvertite fino in ...

