Inter-Benevento 2-0 | le pagelle dei nerazzurri

Inter-Benevento 2-0 : L'Inter respira . I nerazzurri battono a San Siro il Benevento 2-0 e si riprendono, anche se momentaneamente, il terzo posto in classifica. Una vittoria sofferta per la squadra di Spalletti, che deve ...

Video Gol Highlights Inter-Benevento - 26° giornata di Serie A - 24/02/2018 : Risultato Finale Inter-Benevento 2-0: Cronaca e Video Gol Skriniar, Ranocchia, 26° giornata di Serie A, 24 Febbraio 2018. L’Inter viene da una pesante sconfitta con il Genoa a Marassi, mentre il Benevento da un’esaltante vittoria in rimonta con il Crotone, diretta concorrente per la salvezza. Il presidente dei campani afferma che la salvezza è ancora possibile. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una partita ...

Inter-Benevento - le pagelle dei nerazzurri : Handanovic - che parata. Male Rafihna e Candreva : Handanovic 6.5 Decisivo il suo intervento su Coda nel primo tempo. CANCELO 6.5 Si riprende nel secondo tempo con l'angolo da dove arriva il vantaggio dell'Inter ed è suo l'assist per il 2-0 di ...

Inter - Spalletti show : le proteste del Benevento e la ‘lite’ Brozovic-Icardi : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro il Benevento, ovviamente non è soddisfatto il tecnico Luciano Spalletti, ecco le parole ai microfoni di Premium Sport: “rigore richiesto dal Benevento? Ranocchia non colpisce la gamba di Cataldi, ma mette la gamba per non farsi fare il tunnel. Quando i due si colpiscono Andrea ha già appoggiato la gamba a terra, anticipando Cataldi. Non lo vedo così netto. Non siamo ...

