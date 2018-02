Beautiful | BILL contrario all’amore tra WYATT e KATIE anticipazioni americane

Beautiful - anticipazioni americane : anche QUINN ce l’ha con BILL : Come sottolineiamo da tempo, nelle attuali puntate americane di Beautiful sembra si stia preparando il terreno a qualcosa di drammatico che accadrà a BILL Spencer e la mano che ne sarà autrice potrebbe essere quella di diversi personaggi che, uno ad uno e ciascuno per motivi diversi, stanno venendo posizionati in direzione di scontro con il magnate dell’editoria. In post recenti vi abbiamo riportato come un movente sia stato attributo a ...

Anticipazioni Beautiful : STEFFY consenziente con BILL - ma RIDGE non si convince (puntate americane) : A Beautiful, nelle attuali puntate americane, la complicata situazione in cui STEFFY Spencer si è cacciata è stata un’occasione per vedere portato spesso in scena lo stretto rapporto che la ragazza condivide con il padre RIDGE Forrester. Lo stilista (complici anche le assenze nel parterre attuale di Thomas e Taylor) è il principale confidente e sostenitore della figlia, in un rapporto che al momento, nonostante la presenza di Hope, non è ...

Beautiful : SHEILA testimone di un litigio tra RIDGE e BILL (anticipazioni americane) : SHEILA Carter, nelle prossime puntate americane di Beautiful, avrà modo di osservare un confronto tra RIDGE Forrester e BILL Spencer, e si tratterà senza dubbio di un momento tutt’altro che pacifico. Lo stilista, nonostante i continui appelli di Steffy, si rifiuta di vedere la figlia come persona consapevole in quello che è accaduto tra lei e l’editore: per RIDGE l’avversario ha volutamente manipolato la ragazza in un momento ...

Beautiful : SALLY SPARERÀ A BILL SPENCER? (Anticipazioni americane) : Come già anticipatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful SALLY Spectra si presenterà da BILL Spencer chiedendogli di mettere le cose a posto per il suo marchio di moda. Il contenuto della conversazione non è ancora stato chiarito, ma appare evidente che la stilista richiederà che BILL finanzi il rilancio della Spectra Fashions come risarcimento dell’incendio con cui ha tentato di sabotarla alcuni mesi fa. Tuttavia le ...

Anticipazioni Beautiful : BILL in ospedale - torna il tenente Baker (puntate americane) : Anticipazioni americane Beautiful: DAN MARTIN sarà ancora il tenente Baker Iniziamo con una notizia certa, riportata dal sito americano Soaps.com: nelle prossime puntate americane di Beautiful sta per tornare il tenente Baker, come sempre interpretato da Dan Martin (tra l’altro visto negli episodi andati in onda in Italia negli ultimi giorni). Lo scoop non riporta però alcuna data, per cui non sappiamo di preciso quando il detective si ...

Beautiful - anticipazioni americane : SALLY farà delle richieste a BILL : Prime e ancora imprecise anticipazioni annunciano che nelle prossime puntate americane di Beautiful, SALLY Spectra sarà intenta ancora una volta a portare avanti il suo sogno di rilanciare il suo marchio di moda. La strada della Spectra Fashions, infatti, nei passati mesi ha dovuto subire diverse battute d’arresto: dapprima la partenza di Thomas Forrester e, in seguito, l’incendio commissionato da BILL Spencer. Come ormai sapete, ...

Beautiful - anticipazioni americane : SALLY farà delle richieste a BILL : Prime e ancora imprecise anticipazioni annunciano che nelle prossime puntate americane di Beautiful, SALLY Spectra sarà intenta ancora una volta a portare avanti il suo sogno di rilanciare il suo marchio di moda. La strada della Spectra Fashions, infatti, nei passati mesi ha dovuto subire diverse battute d’arresto: dapprima la partenza di Thomas Forrester e, in seguito, l’incendio commissionato da BILL Spencer. Come ormai sapete, ...

Anticipazioni Beautiful : STEFFY rifiuta BILL (puntate americane) : Come già anticipatovi, nelle recenti puntate americane di Beautiful, BILL Spencer (Don Diamont) si è nuovamente dichiarato a STEFFY (Jacqueline MacInnes Wood), incoraggiando la nuora a non opporsi all’annullamento voluto da Liam (Scott Clifton) ed accettare il fatto che il figlio non intende passare sopra quanto accaduto tra loro. BILL ha provato a convincere STEFFY ad uscire dalla sua bolla di autocommiserazione e vergogna per iniziare a ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : BROOKE si scontra con BILL SPENCER : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, BROOKE Logan, stando agli spoiler, auspicherà che le sue prossime nozze con Ridge Forrester possano essere un’occasione per ricucire lo strappo tra Liam e Steffy, uno strappo che a dire il vero appare insanabile: il ragazzo non riesce a perdonare la moglie e non intende tornare sui propri passi circa l’annullamento con cui vuole porre fine al loro matrimonio. BROOKE ha già provato a ...

Anticipazioni americane Beautiful : tutti contro BILL - ma lui vuole STEFFY : Le prime e generiche Anticipazioni per le puntate di Beautiful che negli Stati Uniti andranno in onda a febbraio segnalano un importante storyline che coinvolgerà praticamente tutti i personaggi in scena e che avrà, al centro, BILL Spencer. Già da mesi, in realtà, l’editore è protagonista con la lunga trama che lo ha visto prima separare Thomas Forrester e Sally Spectra con l’inganno sulla finta malattia terminale di sua nipote ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : Ridge scopre che Bill e Steffy sono stati a letto insieme : Beautiful, Anticipazioni puntate americane: Ridge viene a scoprire che Steffy e Bill sono andati a letto insieme Ridge Forrester ha scoperto che la figlia Steffy e Bill sono andati a letto insieme. Nelle ultime puntate americane di Beautiful, la giovane ha rivelato tutto al padre. Una confessione che ha mandato lo stilista su tutte le furie. […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane: Ridge scopre che Bill e Steffy sono stati ...

Beautiful - anticipazioni USA : Ridge aggredisce Bill [VIDEO] : Siamo giunti alla resa dei conti a The Bold and The Beautiful! Nelle puntate americane della soap opera, Steffy confesserà al padre della notte trascorsa con Bill, e ora Ridge, infuriato, si recherà da Mr Dollar per un “confronto”. Intanto, Liam riceve la visita di Hope e ne sarà molto felice. Vediamo insieme le anticipazioni che ci giungono dagli Stati Uniti! Beautiful America: la reazione di Ridge Come già detto in un precedente ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Bill provoca un devastante incendio alla Spectra : Sally rimarrà ferita nell'ennesimo sabotaggio di Bill, quello definitivo, che metterà in ginocchio la Spectra.

Beautiful/ Anticipazioni americane : Bill firma l’annullamento del matrimonio con Brooke : Mentre in Italia sono da poco andate in onda le nozze tra Bill e Brooke, in America il matrimonio tra i due protagonisti di BEAUTIFUL è già giunto al capolinea.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:12:00 GMT)