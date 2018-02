Maltempo | Viabilità Italia | stop temporaneo ai mezzi pesanti in autostrada

Maltempo e allerta gelo - Burian in arrivo : Viabilità Italia comunica possibili blocchi - ecco la situazione : Viabilità Italia, la struttura del ministero dell’Interno che raccoglie e gestisce le informazioni sul traffico veicolare, il controllo e la pianificazione per fronteggiare situazioni di crisi legate alla Viabilità, ha reso noto che a partire dalla seconda parte della giornata di domenica 25 febbraio ci sarà un’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia. Domenica sono previste ancora ...

Maltempo Piemonte : neve e frana - disagi alla viabilità nell’area del Tenda e del Colle della Maddalena : Anas rende noto che si è proceduto alla chiusura notturna del transito del Tunnel di Tenda causa neve sul versante francese: la galleria restera’ chiusa dalle 21 alle 6 fino a lunedi’ 26 febbraio. Lungo l’altro valico internazionale tra Cuneo e la Francia, al Colle della Maddalena, una frana lungo il versante francese ne ha provocato la chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino della sede stradale. L'articolo ...

Maltempo Abruzzo : riunione in Regione - fatto il punto sulla viabilità : Una riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell’ondata di Maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell’incontro l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità, sottolinea la Regione riferendo che “le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i ...

Maltempo Lazio : neve e ghiaccio nel Frusinate e Reatino - la situazione viabilità : Presenza di neve e ghiaccio nel Frusinate e Reatino. Sono nello specifico interessate le strade regionali Forca D’Acero, 411 Dir di Campocatino, Sublacense, nel tratto da Guarcino ad Arcinazzo, Salto Cicolana, nel tratto da Capradosso a Corvaro, e Della Vandra. Già dalla notte scorsa sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Per Maltempo oggi non verrà effettuata la corsa Ponza-Formia delle 10. Erano già state soppresse le corse ...

Maltempo : la situazione viabilità in Umbria - Toscana ed Emilia-Romagna : Anas rende noto che a causa delle intense nevicate che stanno interessando il Centro Italia, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45, in Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in ...

Il Maltempo flagella l’Italia con neve - pioggia e vento : danni - frane e disagi alla viabilità in un gennaio “bollente” : Il maltempo arriva a flagellare l’Italia con bufere di neve, piogge violente e forte vento in un gennaio “bollente” con temperature massime di 4 gradi superiori alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade del mese che vedono precipitazioni record da Nord a Sud con temporali, nevicate e mareggiate che causano danni, frane e problemi alla viabilità. pioggia e neve giungono dopo un 2017 che – ...

Maltempo - Sestriere : la situazione viabilità sta rientrando - molte le strade riaperte [ELENCO] : Prosegue a ritmo serrato il ripristino dei tratti della viabilità provinciale interessati dalle piogge e dalle nevicate dei giorni scorsi. Alle 15 è prevista la riapertura totale della Strada Provinciale 23 del Sestriere anche nel tratto tra Sestriere Borgata e Pragelato Plan, rimasto chiuso sinora a causa del pericolo di slavine nella frazione Duc di Pragelato. È stata sgomberata e ripulita l’intera carreggiata della Strada Provinciale 215 da ...

Viabilità - SP37 : lavori del manto stradale sospesi per Maltempo : Riprenderanno a breve i lavori di ripristino del manto stradale sulla SP37 Rivarossa-Rivarolo. Lo conferma il consigliere della Citta’ metropolitana di Torino delegato alle opere pubbliche Antonino Iaria rispondendo alla petizione sottoscritta dai residenti e dagli automobilisti preoccupati per le cattive condizioni del manto stradale e riportata da un settimanale locale. “I lavori di asfaltatura non si possono realizzare in ogni ...

AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità : preoccupazione Maltempo (ultime notizie - oggi 27 dicembre) : AUTOSTRADE, Bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 27 dicembre 2017 sulla viabilità. Grande preoccupazione legata al maltempo su tutto il paese.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 01:49:00 GMT)

Maltempo - da Regione Liguria 800mila euro per ripristino viabilità : Genova, 21 dic. (askanews) La Giunta regionale della Liguria, su proposta dell'assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, ha stanziato 800 mila euro per il ripristino dei danni alla ...

Maltempo - Viabilità Italia : sconsigliati i viaggi verso la Svizzera : Le intense precipitazioni che continuano ad interessare gran parte del centro-nord Italia, stanno facendo registrare difficolta’ alla circolazione, principalmente in Liguria ed in Piemonte. A renderlo noto e’ Viabilita’ Italia la quale spiega che l’autostrada A6 “Torino-Savona” risulta ancora chiusa per codice nero, in direzione sud tra Mondovi’ e Ceva ed in direzione nord tra Savona e ...