Maltempo e frane | la Provincia di Pesaro-Urbino chiederà lo stato di emergenza

BURIAN - GELO E NEVE AL NORD/ Video frane e Maltempo : -5 a Milano - emergenza a Genova (previsioni meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di GELO siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:25:00 GMT)

BURIAN - ALLARME NEVE E FRANE/ Video Maltempo - -10 in Lombardia : allerta arancione a Savona (previsioni meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: si mobilitano FS, RFI e Trenitalia (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:35:00 GMT)

Maltempo Motta San Giovanni (RC) : frane e smottamenti a causa delle piogge [GALLERY] : 1/10 ...

Maltempo Alessandria - allarme frane nell’Acquese : strade chiuse : E’ allarme frane nell’Acquese – in provincia di Alessandria – dopo il Maltempo dei giorni scorsi. Nella zona di Pareto la strada provinciale 215 è stata bloccata dopo uno smottamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Provincia e Comune. Il sindaco Walter Borreani precisa che l’interruzione è tra “il bivio del Rizzuolo in direzione di Spigno Monferrato e quello ‘dei Grossi’ in ...

Maltempo Molise : alberi sradicati e frane nell’entroterra : Ondata di Maltempo in Molise: numerose le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco dei comandi provinciali di Campobasso ed Isernia. Le squadre sono state impegnate nella notte e sono ancora a lavoro per allagamenti, rimozione di alberi sradicati dal forte vento e frane. Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca che prevede mare molto mosso e ...

Maltempo California - ecco perchè i cittadini hanno ignorato l’allerta evacuazione prima delle fatali frane di Montecito : Nei giorni dopo la terribile tempesta che ha causato le frane e le inondazioni nella California meridionale, sono circolati numerosi video e immagini di persone in estrema difficoltà. Di fronte a questo tipo di materiale, si rimane sotto shock e viene spontaneo chiedersi perché quelle persone non abbiano lasciato l’area e quelle situazioni potenzialmente letali. Le inondazioni lampo e le frane possono verificarsi molto velocemente, ma questo non ...

Il Maltempo flagella l’Italia con neve - pioggia e vento : danni - frane e disagi alla viabilità in un gennaio “bollente” : Il maltempo arriva a flagellare l’Italia con bufere di neve, piogge violente e forte vento in un gennaio “bollente” con temperature massime di 4 gradi superiori alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade del mese che vedono precipitazioni record da Nord a Sud con temporali, nevicate e mareggiate che causano danni, frane e problemi alla viabilità. pioggia e neve giungono dopo un 2017 che – ...

Maltempo : frane e allagamenti nell’imperiese : Le copiose piogge delle ultime ore stanno iniziando a provocare le prime frane in provincia di Imperia. In strada monte Ortigara, la via che collega Coldirodi di Sanremo e San Romolo, e’ caduto un macigno sulla strada. Piccole frane si registrano anche a Ventimiglia mentre uno smottamento ha interessato anche il versante francese della statale 20 del Col di Tenda, a Breil, ma la circolazione e’ stata assicurata con una piccola ...

Maltempo - pioggia e neve allerta valanghe e frane. A Roma e Palermo mai così caldo da 40 anni : Roma - La valanga che ha travolto un condominio a Sestriere resta l'immagine di una giornata di Maltempo che sta avvolgendo l'Italia e che non passerà nelle prossime 24 ore. In Piemonte una donna di ...

Maltempo Piemonte : neve in quota e pioggia in pianura - frane e strade chiuse : A causa della nevicata in corso in quota sull’arco alpino cuneese, l’Anas ha disposto la chiusura della SS21 del Colle della Maddalena, valico internazionale con la Francia, tra Pietraporzio e il confine, in valle Stura. Nevica sopra i 1.200 metri anche lungo la SS20 del Colle di Tenda, dove però la viabilità è regolare e il tunnel con la Francia aperto al transito. In pianura piove dalla scorsa notte. La corsia sud della superstrada ...

Maltempo - Valle d’Aosta : chiuso per rischio frane il tratto della Statale 26 : Per il rischio di caduta massi, dovuti al Maltempo, e’ stato chiuso al traffico un tratto della strada Statale 26 della Valle d’Aosta, all’altezza del comune di Pre-Saint-Didier. Il traffico e’ provvisoriamente deviato su un percorso alternativo su una strada regionale tra i comuni di Morgex e La Thuile. L'articolo Maltempo, Valle d’Aosta: chiuso per rischio frane il tratto della Statale 26 sembra essere il primo su ...

Maltempo : frane - mareggiate e forte vento da Friuli e Veneto alla Sardegna : Inizio anno all'insegna del Maltempo, soprattutto nel Nord Italia. Le forti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia hanno provocato il distacco di una frana lungo la strada comunale che dall'...

Maltempo Liguria : frane in Val d’Aveto e Val Fontanabuona : frane e smottamenti tra la Val d’Aveto e la Val Fontanabuona: interventi in corso da parte di Città metropolitana di Genova. Il servizio viabilità è intervenuto sulla SP56 di Barbagelata, in località Priosa, dove è stata posta la segnaletica per uno smottamento del manto stradale mentre sulla SP32 del Bocco è stato predisposto un senso unico alternato per un movimento franoso. L'articolo Maltempo Liguria: frane in Val d’Aveto e Val ...

Maltempo - Allerta Meteo/ Liguria - frane smottamenti a Genova : bollino arancione su Levante (oggi 27 dicembre) : Meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 27 dicembre 2017. L'inverno è davvero arrivato con pioggia, neve e raffiche di vento. Le temperature a sorpresa salgono, ma c'è Allerta.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 13:00:00 GMT)