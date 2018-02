Malagò | Coni abbia incombenza sullo sport

POLITICA & MEDIA/ Malagò - Berlusconi - Cairo : quel bivio calcio-tv della Terza Repubblica : Il Coni commissaria il calcio dopo lo scontro sui diritti televisivi e a un mese dal voto politico: nell'intreccio delle partite emerge il ruolo di Urbano Cairo. di GIANNI CREDIT

Il presidente del CONI Giovanni Malagò sarà il commissario straordinario della Lega Serie A : Il segretario generale del CONI e nuovo commissario della FIGC Roberto Fabbricini ha nominato il presidente del comitato olimpico Giovanni Malagò come commissario straordinario della Lega Serie A. La decisione è stata presa dalla giunta straordinaria del CONI, riunitasi oggi pomeriggio The post Il presidente del CONI Giovanni Malagò sarà il commissario straordinario della Lega Serie A appeared first on Il Post.

Giunta Coni - Malagò commissario di Figc e Serie A? : In più, ci sono altre considerazioni da fare: , ..., Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

PRESIDENZA FIGC - E’ CAOS/ Il Commissario sarà Malagò - ma il numero uno del Coni non si sbilancia : CAOS in FIGC, verso il Commissariamento, scenario incerto. La palla passa a Malagò, fumata nera anche in Federcalcio dopo le Leghe di A e di B e l'asta dei diritti TV(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Malagò - Figc? giunta Coni è fissata : ... "Qui l'argomento è uno solo: cosa vuole fare lo sport? Dove vuole andare il nostro mondo? Dobbiamo capire cosa può fare per migliorare il livello della vita delle persone dando l'esempio, anzi dando ...

Malagò - Figc? giunta Coni è fissata : Di integrità dello sport se ne parla molto, ma bisogna accompagnare le dichiarazioni ad esempi concreti, sul campo. Lo sport non è di nessuno, è di tutti, e quando si portano avanti vicende e ...

Malagò : 'Figc? La giunta Coni è fissata' : 'Qui l'argomento è uno solo: cosa vuole fare lo sport? Dove vuole andare il nostro mondo? Dobbiamo capire cosa può fare per migliorare il livello della vita delle persone dando l'esempio, anzi dando ...

Malagò : Figc mai risposto a lettera Coni : ANSA, - ROMA, 27 GEN - "Non ho mai detto che la lettera inviata dal Coni , del 5 gennaio in cui si faceva presente alla Lega di non essere in regola e di adeguarsi con il rinnovo delle cariche e l'...

Figc - Tavecchio risponde a Malagò : 'Non ho mai nascosto lettera Coni' : 'Non ho mai nascostò alcun documento, non è nel mio stile'. Così Carlo Tavecchio, presidente dimissionario della Figc e commissario in Lega A, replica al presidente del Coni, Giovanni Malagò, che gli ...

Coni - Malagò : 'Grato al Governo - il limite dei mandati fa pulizia' : Ho sempre sostenuto una legge dello Stato che mettesse i puntini sulle i su tutti i stackholder del nostro mondo. Questo limite dei tre mandati è esattamente in linea con una indicazione, un ...

Parata di campioni al Galà dello Sport Veneto. Malagò : siete la forza del CONI : Sono molto felice di vedere tanti amici che lavorano sul territorio, veri protagonisti del nostro mondo. Sicuramente sono il Presidente che ha dato più importanza al territorio. E a proposito della ...

Il presidente del Coni Malagò a Padova per la prima pietra del 'nuovo' Colabachini : Qua la politica non deve avere colori, lo sport mette tutti d'accordo, perché nel momento storico che stiamo vivendo è l'unico argomento che unisce tutti'. Malgò a Padova GIORDANI Il sindaco Sergio ...

Malagò ha inaugurato la nuova sede del CONI e della Scuola dello Sport di Trento. 'Un modello eccezionale' : Questa apertura ufficiale è il successo del mondo Sportivo Trentino. Il progetto nasce da lontano e non è mai stato abbandonato. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a riconvertire l'idea ...

Sport invernali - la gioia del presidente CONI Giovanni Malagò : “Grande Italia!” : Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, come scrive l’ANSA, nella giornata odierna è stato molto attivo su Twitter, per complimentarsi con gli atleti azzurri per le numerose vittorie ottenute. Ad aprire questa giornata rivelatasi poi fantastica per i colori azzurri, è stata la tripletta femminile nello sci alpino, che il numero uno ha così commentato: “Goggia, Brignone, Fanchini, tripletta da sogno“, il tutto condito da tre ...