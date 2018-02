Gli scienziati contro Grey' s Anatomy | I pazienti guariscono troppo velocemente

Detriti spaziali - il problema visto daGli scienziati : La spazzatura spaziale è un problema che sta impegnando da anni gli scienziati delle agenzie spaziali di tutto il Mondo. Satelliti danneggiati, rottami provenienti dai lanciatori, immondizia abbandonata dagli astronauti durante le missioni sono tutti oggetti inquinanti e potenzialmente pericolosi per le prossime rotte per l’osservazione spaziale, nonché per la Stazione spaziale internazionale, in orbita a tutta velocità attorno alla Terra. In ...

Embrioni ibridi pecora-uomo - la paura deGli scienziati : "Le staminali rischiano di rendere il cervello dell'animale simile al nostro" : In un futuro non troppo lontano gli organi umani, necessari per i trapianti, verranno fatti crescere direttamente all'interno degli animali. L'annuncio fatto da un team di scienziati dell'Università ...

Clima - l'appello deGli scienziati alle forze politiche : 'Ambiente punto imprescindibile per il futuro del Paese' : ... fissato indicativamente per domenica 18 febbraio, alle 17, alla Città dell'Altra Economia di Roma. ' Confidiamo nella mobilitazione dell'opinione pubblica - aggiunge Pasini - che può intervenire ...

San Valentino : le proposte di matrimonio deGli scienziati nascoste nelle loro ricerche : In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, Nature sul suo sito ripropone le storie dei ricercatori che hanno nascosto una proposta di matrimonio nei loro studi o pubblicazioni. Tra i tanti esempi c’è quello di Caleb Brown, un ricercatore del Royal Tyrrell Museum in Canada, che inserì domanda alla fidanzata Lorna O’Brien, un’esperta di fossili dello stesso museo, nella sezione dei ringraziamenti di uno studio che ...

Elezioni - non si parla di ambiente : appello deGli scienziati : Se non pensano proprio di "dare lezioni" ai politici, gli spiegheranno almeno gli effetti sull'economia della sicurezza energetica, delle infrastrutture, degli approvvigionamenti e della tutela della ...

Nature : un'astrofisica italiana nella top ten deGli scienziati : nella classifica degli studiosi che hanno dato un contributo decisivo alla scienza stilata dalla prestigiosa rivista Nature c'è anche Marica Branchesi ,...

Gli scienziati hanno creato una nuova forma di acqua - : Una sostanza chiamata acqua di ghiaccio super ionica era stata teorizzata 30 anni fa. Questa particolare forma potrebbe essere una componente delle struttura dei pianeti lontani del sistema solare. ...

L'ottavo giorno Dio creò Gli scienziati : Cosa spinge gli scienziati a fare gli scienziati? Solo piacere? No, di certo! Ovvio, la scienza deve piacere, la passione per la scoperta anche, ma non solo. Quello che porta uno scienziato a stare ore e ore chino nel microscopio è il non poter sopportare che ci sia qualcosa di ignoto ...

Gli scienziati : dal cielo fitta pioggia virale - : Un gruppo internazionale di ricercatori ha scoperto che ogni secondo per ogni metro quadrato di atmosfera cadono decine di migliaia di virus. Ciò significa che un certo numero di virus può diffondersi ...

Per Gli scienziati lo strato d'ozono sulle grandi città continua a ridursi - : "La diminuzione dei livelli di ozono che abbiamo registrato è molto meno rilevante di quella che i nostri predecessori hanno osservato prima dell'adozione del Protocollo di Montreal. Non v'è alcun ...

