Genoa | Ballardini | non meritavamo il ko

Serie A - Ballardini : «Il Genoa perde se non va al massimo» : BOLOGNA - Davide Ballardini non cerca scuse dopo il ko del Genoa sul campo del Bologna: "Il Genoa deve fare tutto da squadra - dice a Sky Sport - In generale non abbiamo fatto male: il primo tempo non è stato bello, il secondo un po' più vivace. Ma il Genoa deve fare molto di più. Stasera abbiamo faticato, ma è una fatica senza ...

Destro torna decisivo e trascina il Bologna : gol ed assist contro il Genoa - Ballardini di nuovo sulla terra [FOTO] : 1/12 LaPresse/Filippo Rubin ...

Bologna-Genoa dalle ore 18 La Diretta Ballardini a caccia della quarta : Il 26esimo turno di Serie A si apre con l'anticipo del sabato alle ore 18 tra Bologna e Genoa: entrambe le squadre occupano una posizione di medio bassa classifica con 30 punti all'attivo, ma in ...

Genoa - le ultime su Biraschi ed i convocati di Ballardini : Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, ha rivelato le ultime novità in merito alle condizioni di Biraschi ed anche i convocati di mister Ballardini per l’incontro del weekend. “Imbacuccati come eschimesi nella morsa del freddo. Il leit-motiv della settimana non cambia. Continua a girare come un vecchio 45 giri. Dopo la riunione al primo piano di Villa Rostan, la sede del club, per memorizzare il tema delle palle inattive, la ...

Genoa - Ballardini avverte : 'Restiamo umili - il Bologna è ambizioso' : La vittoria sull'Inter ha permesso al Genoa di risalire ancora in classifica ma guai a parlare di serenità in casa rossoblù alla vigilia della trasferta di Bologna. 'Mio nonno diceva che se porto a ...

Ballardini "il Genoa resti umile" : GENOVA, 23 FEB - La vittoria sull'Inter ha permesso al Genoa di risalire ancora in classifica ma guai a parlare di serenità in casa rossoblù alla vigilia della trasferta di Bologna. "Mio nonno diceva ...

Genoa - Ballardini fa un punto sugli infortunati e risponde alla domanda sul futuro : Venedì di vigilia in casa Genoa. Il ‘Grifone’ domani alle 18 sarà impegnato in casa del Bologna. Una sfida che il tecnico dei liguri, Davide Ballardini, ha presentato così: “Il Bologna è una squadra con giocatori forti, hanno una società seria che penso abbia giustamente grandi ambizioni: è una squadra bel costruita, sono queste le difficoltà che incontreremo domani. Stanno programmando, stanno facendo bene e hanno giovani ambiziosi, ...

Genoa - buone notizie per il tecnico Ballardini : le ultime : Il Genoa è in grande forma nel campionato di Serie A, la squadra di Ballardini è reduce dall’entusiasmante successo contro l’Inter ed adesso si prepara per la giornata del massimo torneo italiano contro il Bologna, importante trasferta per avvicinarsi ancora di più all’obiettivo salvezza. Nel frattempo arrivano buone notizie dall’infermeria per il tecnico Ballardini, due recuperi importanti, Laxalt e Hiljemark hanno ...

La forma straordinaria del Genoa di Ballardini : Quando il Genoa ha esonerato Ivan Juric, dopo il derby perso per 2-0 contro la Sampdoria, i grifoni si trovavano a pari punti con il Verona e davanti al solo Benevento, 2 punti sotto la linea salvezza.

Serie A Genoa - Ballardini elogia Perin : «Tra i migliori al mondo» : GENOVA - "Come abbiamo battuto l'Inter? Giocando da squadra. Con attenzione, generosità, qualità" . Così ha risposto Davide Ballardini , ospite di 'Radio anch'io sport', a proposito del successo di ...

Serie A - Genoa Ballardini : «Siamo stati perfetti. Pandev? È unico» : GENOVA - Terza vittoria di fila per il Genoa di Ballardini , la seconda contro una big in lotta per la Champions League. Dopo lo scalpo della Lazio ecco quello dell'Inter di Spalletti, in un 2-0 che ...

Genoa - Ballardini in estasi : “la partita più bella” : partita strepitosa del Genoa nella gara di campionato di Serie A contro l’Inter, merito anche e soprattutto del tecnico Ballardini. Il tecnico al termine della partita è entusiasta come riporta Gianluca Di Marzio: “Stasera abbiamo tenuto il campo con personalità, contro una squadra in salute, che sta bene. Siamo stati molto bravi e un po’ fortunati. Il mio Genoa più bello? Sono d’accordo. Stiamo crescendo nel gioco, nella qualità. ...

Genoa - miracolo Ballardini : il rischio retrocessione è solo un lontano ricordo : Il Genoa ottiene tre punti preziosissimi nella gara di campionato di Serie A, tutto facile nel match contro l’Inter di Luciano Spalletti, prestazione da incorniciare da parte dell’attaccante Pandev, autore di una partita strepitosa coronata con il gol nella ripresa, nel primo tempo l’autogol tutto da ridere da parte di Ranocchia dopo il rinvio di Skriniar. Il Genoa è in un momento fantastico, terza vittoria consecutiva e ...