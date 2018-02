Forum con gli Ordini professionali | Galati | ' Avranno un ruolo centrale nelle nostre

Jovanotti - concerto a Milano / 'Oh Vita' tour al Mediolanum Forum : l'attesa con Ghali e Caparezza : Jovanotti torna questa sera al Mediolanum Forum di Milano per una nuova tappa del suo 'Oh Vita tour': ecco l'orario di inizio dell'evento, info e probabile scaletta.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:33:00 GMT)

Future Forum 2018 "Economie della bellezza" Dal 9 marzo al 13 aprile - Udine 20 : ... i principali responsabili delle politiche nazionali e regionali a favore del Turismo e dei Beni e del Patrimonio culturale, sulle prospettive di sviluppo nella gestione di questa nuova economia, ...

Bussi - Forum H2O : Vergogna! Ministero sospende conferenza servizi - ARTA scopre altre aree inquinate : Pescara - La questione dell'inquinamento a Bussi da tragedia ambientale sta assumendo anche i toni di una vergognosa farsa. Ieri è arrivata dal Ministero una lettera con allegata la documentazione dell'ARTA relativa sia al progetto Edison sia allo stato di contaminazione del sito della discarica Tremonti e delle aree immediatamente a valle di questa. Dalla documentazione emerge che: 1)il Direttore Generale Checcucci ha sospeso la ...

Il piccolo Giuseppe strega Ermal Meta : "Sei straordinario - vieni a cantare con noi al Forum di Assago" : Ermal Meta vuole che Giuseppe, questo bambino che si esibisce voce e chitarra nella canzone vincitrice di Sanremo "Non mi avete fatto niente", canti insieme a lui e Fabrizio Moro al Forum di Assago. "Ti invito ufficialmente al Forum di Assago (il 28 aprile ndr) a cantare insieme, bimbo fenomeno. Diffondete per favore così gli arriva", ha scritto l'artista sul suo profilo Facebook.

International Space Forum : scienza - tecnologia e applicazioni spaziali per lo sviluppo socio-economico dell’Africa : Capacità Building, Environmental Sustainability e Space Partnerships sono stati i tre temi del Forum Internazionale dello Spazio (ISF) che si è svolto nella capitale del Kenya. L’incontro – il secondo a livello ministeriale dopo l’edizione 2016 a Trento (Italia) – si è concentrato sul continente africano: “scienza spaziale e università per lo sviluppo sostenibile in Africa”. Ministri della scienza, università ...

Jovanotti - il Don Chisciotte pop in concerto al Forum di Milano " RECENSIONE : È una festa con enormi ballerini colorati gonfiabili che popolano la platea durante "L'ombelico del mondo" e pioggia di coriandoli per "Il più grande spettacolo dopo il weekend". Prima dei bis arriva ...

Scaletta del concerto di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago il 12 febbraio tra musica e un grande show (video) : La Scaletta del concerto di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago ci mette di fronte a uno spettacolo ricco di musica ma anche di spettacolo, così come promesso da Lorenzo Cherubini alla vigilia della partenza della tournée. Ricchissima la setlist di brani scelti per il debutto del tour che ha pensato per supportare il nuovo disco di inediti, con alcuni brani tratti dal suo repertorio ma anche dal nuovo disco che ha segnato una svolta nelle ...

A febbraio torna l’appuntamento con ForumClub-ForumPiscine : Arrivati rispettivamente alla 19a e alla 10a edizione, ForumClub e ForumPiscine stanno per tornare, in versione Gallery, per mettere in contatto i protagonisti del mondo wellness, palestre e piscine accogliendoli in un unico ambiente, pratico e funzionale: il padiglione 33 del Quartiere fieristico di Bologna, che per l’occasione ospiterà sia l’area espositiva, dove sarà presentato il meglio della produzione del comparto, sia il congresso ...

Una legge d’iniziativa popolare per arrestare il consumo di suolo : la proposta del Forum Salviamo il Paesaggio : Dieci articoli per una legge contro il consumo di suolo, per fermare “la modifica o la perdita della superficie agricola, naturale, seminaturale o libera, a seguito di interventi di copertura artificiale del suolo, di trasformazione mediante la realizzazione – entro e fuori terra – di costruzioni, infrastrutture e servizi o provocata da azioni, quali asportazione ed impermeabilizzazione“. Dieci articoli per una legge ...

Fiorino d'oro a Leonard Bundu - domani al Mandela Forum la consegna in occasione della Boxe Night Florence : Presente l'assessore allo Sport. Bundu Nel corso della serata Fabio Turchi avrà l'opportunità di combattere davanti al suo pubblico per il difendere il titolo internazionale silver Wbc dei pesi ...

Biglietti in prevendita per il 3° concerto degli U2 a Milano : annunciata una nuova data al Mediolanum Forum di Assago : Com'era prevedibile, si aggiunge un 3° concerto degli U2 a Milano dopo i primi due eventi già dichiarati sold out. La band capitanata da Bono Vox rimane in Italia per qualche giorno in più, con una nuova data fissata per il 15 ottobre, ancora al Mediolanum Forum di Assago. Come accaduto per le prime due date già annunciate per il tour indoor che andrà a toccare la grande arena alle porte di Milano, le prevendite dei Biglietti non partono ...

Barbara Palombelli stacanovista : con Forum batte tutti i colleghi : Barbara Palombelli con Forum è la conduttrice più presente in tv Non sono Barbara d’Urso o Maria De Filippi, come si potrebbe erroneamente pensare, le vere regine di Canale 5, o meglio della tv in generale: secondo quanto scritto oggi da Spy, in un articolo firmato Francesco Canino, è infatti Barbara Palombelli la conduttrice impegnata in tv con il maggior numero di ore di diretta a settimana! Sicuramente meno gettonata dal gossip rispetto ...

World Economic Forum - la globalizzazione secondo Trump : ... borsa e occupazione alle stelle: sono questi i meriti di cui si veste, sottolineando a beneficio dello scenario internazionale che 'Se cresce l'economia statunitense, cresce l'economia del mondo ...

Doppio appuntamento con il CineForum 2018 : Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Dettagli Categoria: CULTURA & SPETTACOLO Pubblicato: 26 Gennaio 2018 Visite: 28 Avanti