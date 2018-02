Cerca il selfie perfetto dalle cascate | 32enne cade e muore dopo un volo di 30 metri

Colpito da un treno mentre Cerca va di scattare il selfie perfetto : Il video, della durata di 21 secondi, è stato condiviso migliaia di volte su Facebook. Nella scena, l'uomo fissa la fotocamera sporgendosi sui binari, mentre alle sue spalle il treno si avvicina rapido. Qualcuno gli urla di allontanarsi, il treno fischia, ma lui non si muove. "Ancora un attimo", dice. Poi l'impatto e il telefono cade a terra.L'episodio è avvenuto a Hyderabad, in India. Protagonista del filmato è l'istruttore ...

Seduti in cima alle gru : la riCerca (stupida) di un selfie da urlo : C’è un ragazzo seduto in cima alla gru, avrà una ventina d’anni, o forse qualcuno in meno. Ha la testa coperta dal cappuccio della sua giacca, il volto nascosto dietro la sciarpa o una maschera. Intorno e sotto di lui c’è la città di Torino, un tappeto di luci piccole come puntini, tetti e finestre che sembrano appoggiarsi alle nuvole. Sono queste le immagini che da qualche tempo pubblicano alcuni adolescenti torinesi sui loro ...