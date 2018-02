TOMASO TRUSSARDI Michelle Hunziker | E' un uomo di altri tempi | ecco cosa mi ha

TOMASO Trussardi/ Il marito di Michelle Hunziker è l'uomo più invidiato degli italiani? : Tomaso Trussardi, il nuovo marito di Michelle Hunziker è tra i personaggi più invidiati dal pubblico italiano soprattutto dopo la splendida prova della svizzera al Festival di Sanremo 2018.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:44:00 GMT)

Michelle Hunziker - casa è dove c’è TOMASO Trussardi : casa è dove c’è amore. E dopo la «travolgente esperienza» della 68esima edizione di Sanremo Michelle Hunziker, 41 anni, è tornata là dove c’è il marito Tomaso Trussardi. In questa foto lo tiene per mano, dopo un pranzo milanese. «Tornata a casa», scrive via social, e aggiunge un cuore. Sono giorni di riposo e quiete per la conduttrice svizzera, dopo l’emozione di cinque lunghe serate al fianco di Claudio Baglioni e ...

Pierfrancesco Favino - Sanremo 2018 / TOMASO TRUSSARDI geloso dell'attore - troppo vicino a Michelle Hunziker? : Piefrancesco Favino continua a stupire per i suoi mille talenti il pubblico del Festival di Sanremo 2018. L'attore romano canta, balla e imita Steve Jobs.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:17:00 GMT)

Michelle Hunziker a Sanremo 2018 : baci e dichiarazioni al marito TOMASO TRUSSARDI sotto gli occhi di Aurora Ramazzotti : Michelle Hunziker a Sanremo 2018 è l'unica botta di vita in una serata noiosa e poco convincente in cui la musica è l'unica protagonista. Messe da parte le incursioni del mitico Fiorello, che è riuscito a rubare la scena a Claudio Baglioni e tenere in attesa una poco in forma Laura Pausini, sembra proprio che Michelle Hunziker a Sanremo 2018 abbia avuto modo e tempo di intrattenere il pubblico ma anche di riabbracciare la sua famiglia, nel ...

Michelle Hunziker bacia TOMASO TRUSSARDI in diretta a Sanremo : Festival di Sanremo: Tomaso Trussardi sorpreso da Michelle Hunziker Michelle Hunziker è la madrina che accompagnerà Claudio Baglioni, come già precedentemente annunciato, durante il corso di Sanremo 2018. Il suo ingresso, con un abito total black, non è passato inosservato di fronte agli occhi del pubblico dell’Ariston e nemmeno dai telespettatori, così come la sua commozione, in diretta televisiva, non è sfuggita al numeroso popolo dei ...

"Amore ti amo - sei così bello che ti risposerei" poi il bacio in platea. E Michelle mette in imbarazzo TOMASO Trussardi : Prima il saluto dal palco, "amore ti amo, sei così bello che ti risposerei", poi il bacio in platea. "Adesso scusate ma do un bacio a mio marito". Zuccherosa Michelle Hunziker verso Tomaso Trussardi, che è venuto a seguirla in questa prima serata del Festival di Sanremo."Capisco che non vi vedete da due settimane, ma..." ironizza dal palco Pierfrancesco Favino.Scollatura profonda, paillettes a impreziosire le maniche, abito lungo ...

Michelle Hunziker è incinta a Sanremo 2018?/ Il marito TOMASO TRUSSARDI e la voglia di un nuovo figlio : Michelle Hunziker, alla vigilia del Festival di Sanremo, ha confermato la voglia di mettere in cantiere un altro figlio con il marito Tomaso Trussardi. (Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Michelle Hunziker incinta per la quarta volta? “L’idea c’è… Venerdì TOMASO TRUSSARDI e le figlie mi raggiungono a Sanremo” : Michelle Hunziker è incinta del quarto figlio? Da mesi c’è chi ricorre a questo titolo su alcune riviste di gossip ma la verità è (per ora) un’altra. Ecco cosa risponde la conduttrice del 68° Festival di Sanremo al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 febbraio. Michelle Hunziker: “L’idea del quarto figlio c’è” “Confermo che […] L'articolo Michelle Hunziker incinta per la quarta volta? ...

Michelle Hunziker compie 41 anni - il marito TOMASO TRUSSARDI la "circonda" con le rose : "Il regalo più bello...l?Amore...# : MILANO ? Michelle Hunziker ha compiuto ieri 41 anni e Tomaso Trussardi la riempie di rose. Il regalo più bello...l?Amore...#love @therealTrussardigram...

Michelle Hunziker compie gli anni - il romantico regalo di TOMASO Trussardi : E’ vero che non dovrebbero mai dirsi gli anni compiuti da una signora, ma se la festeggiata si chiama Michelle Hunziker ed è lei la prima a condividere con i follower i momenti più belli del compleanno, allora...

C’è posta per te - parlano Giuseppe e Chiara : la verità sul regalo di Michelle Hunziker e TOMASO Trussardi : C’è posta per te, i fidanzati Giuseppe e Chiara: quanti soldi hanno ricevuto da Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi Continua a far parlare la storia di Giuseppe e Chiara di C’è posta per te. I fidanzati di Palermo hanno lasciato il segno: il pubblico si è affezionato alla loro vicenda, così come i […] L'articolo C’è posta per te, parlano Giuseppe e Chiara: la verità sul regalo di Michelle Hunziker e Tomaso ...

Michelle Hunziker e TOMASO TRUSSARDI : "Abbiamo chiesto la grazia per Sole" : Una rivelazione, un dono inatteso e l'amore che trionfa. Sono questi gli ingredienti dell'ospitata di Michelle Hunziker alla trasmissione di Maria De Filippi, ' C'è posta per te '. La presentatrice di ...

Michelle Hunziker e TOMASO TRUSSARDI : Abbiamo chiesto la grazia per Sole : Una rivelazione, un dono inatteso e l'amore che trionfa. Sono questi gli ingredienti dell'ospitata di Michelle Hunziker alla trasmissione di Maria De Filippi, "C'è posta per te".La presentatrice di origine svizzera è stata ospite con il marito Tomaso Trussardi, svelando un dettaglio intimo della loro relazione. I due hanno infatti chiesto la grazia per concepire la figlia Sole. È quanto i due hanno confermato nel ...

Michelle Hunziker e TOMASO TRUSSARDI : «Abbiamo chiesto una grazia per avere Sole» : In quanti l’hanno fatto. In tanti di sicuro e forse non l’hanno mai detto. Eppure con la sua solita semplicità e autenticità Michelle Hunziker, nella prima puntata di C’è Posta per te, ha confessato alla conduttrice Maria De Filippi che per avere Sole, la primogenita della coppia Hunziker-Trussardi, 4 anni, aveva chiesto una grazia nella Cattedrale di Palermo. LEGGI ANCHESole, la figlia di Michelle Hunziker compie 4 anni Palermo è la città in ...