Scontri prima di Atalanta-Dortmund | 38 tifosi denunciati e tre agenti feriti | i dettagli

Paura a Bilbao - Scontri prima di Athletic-Spartak : muore un poliziotto : Un agente di polizia è morto a Bilbao durante i violenti scontri nel pre-partita della sfida di ritorno di Europa League tra Athletic Bilbao e Spartak Mosca. Tre persone sono rimaste ferite negli scontri tra...

Europa League - Scontri a Bilbao prima di Athletic-Spartak Mosca tra le tifoserie. I VIDEO : Tanta agitazione nelle ore precedenti la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Athletic Bilbao e Spartak Mosca. La possibilità di Scontri era stata ampiamente preventivata ...

Bologna - Scontri prima e dopo il comizio di Roberto Fiore. La polizia carica : Il bilancio degli scontri a Bologna prima e dopo il comizio di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, ammonta a 4 feriti tra manifestanti ai quali si aggiunge anche un poliziotto.

Bologna - Scontri in centro. Bersani : “Pensarci due volte prima di dare le piazze a Forza Nuova. Regressiva e parafscista” : “prima di dar le piazze a Forza Nuova bisogna pensarci due volte, perché queste autorizzazioni devono tenere sempre conto di un contesto”. Così Pier Luigi Bersani (Leu) ha commentato la scelta di Bologna di concedere piazza Galvani al partito di Roberto Fiore. “Abbiamo già visto tante volte come reagire a rigurgiti fascisti. L’abbiamo sempre fatto andando in piazza e andandoci tutti – ha detto Bersani, di passaggio al presidio antifascista ...

Bologna - collettivi occupano piazza prima del comizio di Forza Nuova : Scontri con la polizia : scontri a Bologna tra la polizia e gli attivisti dei centri sociali, che stamani hanno cercato di occupare piazza Galvani dove questa sera alle 19.30 è previsto l’arrivo del segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore, per impedire il comizio. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno allontanato i manifestanti, che volevano occupare la piazza per impedire l’iniziativa al grido “oggi è la nostra Resistenza”, e in ...

Montenapoleone ha un primato : Scontrino medio 1.800 euro - via più cara d'Europa : Via Monte Napoleone è la via europea con scontrino medio più alto: 1.800 euro circa. Batte di poco Avenue Montaigne di Parigi, che si ferma a poco più di 1.700 euro, e Calle de Ortega y Gasset a ...

Verona-Roma - Scontri tra tifosi prima della partita : fermati 21 ultrà : Momenti di tensione pochi minuti prima di Verona-Roma . Le due tifoserie sono venute a contatto a circa 200 metri dallo stadio Bentegodi, scontrandosi. Come riporta Sky Sport , dopo alcuni minuti sono intervenuti gli agenti della Polizia presenti per disperdere le due frange di tifosi, fermando anche 21 romanisti . Inoltre, le forze dell'ordine hanno sequestrato ...

Verona-Roma - grande tensione prima del match : Scontri tra tifosi - ecco cosa è successo : Si sta giocando il lunch match della 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Roma, gara importante per i rispettivi obiettivi. La partita si sblocca subito, il marcatore è Under, partenza sprint per la squadra di Di Francesco, adesso quella di Pecchia deve reagire. Nel frattempo tensione prima del match, le due tifoserie sono venute a contatto a circa 200 metri dallo stadio Bentegodi, momenti di grande tensione, poi ...

Isola dei famosi - le anticipazioni della prima puntata : primi Scontri tra donne? : Domani, Lunedì 22 gennaio, torna su Canale 5 L'Isola dei famosi. A condurre come sempre Alessia Marcuzzi, giunta alla quarta edizione come padrona di casa. Come inviato ci sarà il popolare ballerino ...