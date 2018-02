Prete esorcista arrestato per violenza sessuale

Chi è padre Amorth - il Prete esorcista : 'Satana deve avere paura di me' : 'Io paura di Satana? È lui che deve avere paura di me: io opero in nome del Signore del mondo. E lui è solo la scimmia di Dio.' . È la frase simbolo di padre Amorth. Ma chi è padre Amorth? All'anagrafe Gabriele Pietro Amorth, nato a Modena il 1º maggio 1925 e morto a Roma il 16 ...