HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Rivelazione shock di Karla Souza

Karla Souza di HOW to Get Away with Murder svela : “Sono stata molestata e stuprata da un regista” : Karla Souza di How to Get Away with Murder ha rivelato di aver subito prima molestie e poi uno stupro da parte di un regista, del quale ha preferito non rivelare il nome, con il quale ha lavorato durante i primi tempi della sua carriera. In un'intervista con CNN en Espanol l'attrice messicana, famosa per dare il volto a Laurel Castillo nella serie nota in Italia come Le regole del delitto perfetto, ha raccontato di come il fatto sia accaduto ...

Tutte le foto del crossover di Scandal e HOW To Get Away with Murder - Olivia e Annalise con Mellie alla Casa Bianca : Lo sguardo più efficace sul crossover di Scandal e How To Get Away with Murder in arrivo il prossimo primo marzo su ABC lo forniscono le decine di foto promozionali dei due episodi. Il crossover di Scandal e How To Get Away with Murder si comporrà infatti di due diversi episodi inseriti in entrambe le linee narrative: si tratta del dodicesimo della settima stagione di Scandal, dal titolo Allow Me to Reintroduce Myself, e del dodicesimo della ...

HOW to Get Away with Murder 4×12 - un episodio tutto sommato blando per presentare Olivia Pope (recensione) : Attenzione! Questa recensione contiene spoiler degli eventi di How to Get Away with Murder 4x12, episodio andato in onda negli Stati Uniti e attualmente inedito in Italia. Più si va avanti con How to Get Away with Murder, più sembra di giocare a Cluedo: l'ePopea della famiglia Castillo non sembra avere fine, tra mamma e papà con le mani in pasta in più omicidi dei Soprano. (che poi, perché la madre di Laurel parla francese?) E quindi no, a ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - "Ask Him About Stella". Recensione 4x12 : “Ask Him About Stella”, il dodicesimo della stagione, è stato un episodio di passaggio, in cui alcune figure sono emerse, ma che è servito a traghettarci verso il crossover con Scandal, l’altra serie prodotta da Shonda Rhimes. La puntata si concentra sullo psichiatra Issac Roa, che nella scorsa puntata durante il processo, non è riuscito a reggere il confronto con il suo passato ed è stato accusato di aver ucciso la figlia Stella. In questa ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER e SCANDAL - Finalmente vedremo Annalise e Olivia insieme : Il TGIT di Shonda Rhimes ritornerà il 1 marzo con una sorpresa per i fan. Per la prima volta vedremo insieme Annalise Keating e Olivia Pope, due tra le donne più forti e di carattere create dalla produttrice statunitense.La ABC subito dopo la messa in onda delle puntate, ha diffuso il promo del crossover. Il dodicesimo episodio di SCANDAL intitolato “Allow Me to Reintroduce Myself” è scritto da Raamla Mohamed e diretto da Tony Goldwyn. “Lahey ...

Trama e promo dei crossover di Grey’s Anatomy con Station 19 e Scandal con HOW To Get Away With Murder - in onda a marzo : Dopo la pausa nella programmazione di ABC a causa delle Olimpiadi invernali, il prossimo appuntamento con le serie di Shonda Rhimes è all'insegna dei crossover, quello di Grey's Anatomy con Station 19 e Scandal con How to Get Away With Murder. La programmazione delle serie tv di ABC, come di tutti gli altri canali statunitensi, va in pausa per due settimane per destinare spazi alla copertura delle Olimpiadi invernali in partenza in Corea del ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Frank continua ad indagare nello Sneak Peek della dodicesima puntata : Come di consueto la dodicesima puntata di How To Get AWAY WITH MURDER, intitolata “Ask Him About Stella”, tornerà anche questa sera sul network americano della ABC. La rete ha diffuso lo Sneak Peek in cui vediamo i Keating 4 riuniti a casa di Connor e Oliver e stanno discutendo di un caso, fino a quando non arriva una chiamata sul telefono di Oliver. Frank lo sta contattando perché ha bisogno delle sue doti da hacker. L’uomo ha bisogno ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - "He’s a Bad Father". Recensione 4x11 : L’undicesimo episodio della stagione “He’s a Bad Father”, ha come protagonista assoluta Laurel, mentre gli altri Keating 3 vengono messi in disparte. Miss Castillo ha trascinato in aula suo padre per riottenere la custodia del figlio, che gli è stato tolto dallo stesso Jorge. Nonostante gli sforzi di Annalise, Laurel non riesce ad ottenerne la custodia. L’arrivo della madre della ragazza non è stato di nessun aiuto. A segnare la sconfitta ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Laurel è nelle mani dei genitori nel promo della dodicesima puntata : Novità ed intrighi nel promo della dodicesima puntata di How To Get AWAY WITH MURDER intitolata “Ask Him About Stella”, scritta da Tess Leibowitz e diretta da Stephen Cragg.Bonnie e Frank sono tornati a collaborare. L’assistente di Annalise ha superato i suoi problemi personali con l’avvocato e ha deciso di darle una mano. La ragazza ha scoperto un’importante novità legata alle ultime ore di vita di Wes. Il ragazzo non solo aveva ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Per riabbracciare suo figlio - Laurel dovrà confrontarsi col passato : Come ogni giovedì, anche questa sera sulla ABC andrà in onda How to get AWAY WITH MURDER, che con Grey’s Anatomy e Scandal, daranno vita al TGIT targato Shonda Rhimes. Come anticipato nel promo dell’undicesima puntata, Annalise e i Keating 4 sono alle prese con le conseguenze di quanto successo la notte in cui Laurel ha dato alla luce il suo bambino. La puntata, intitolata “He’s a Bad Father”, ha al centro Jorge Castillo e i ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - “Everythin We Did Was for Nothing”. Recensione 4x10 : “Everythin We Did Was for Nothing” decima puntata della quarta serie, tiene incollati i telespettatori allo schermo grazie a colpi di scena e alla comparsa di personaggi che potrebbero avere un ruolo centrale nel resto della serie. La puntata è stata un po' complessa con continui rimandi al passato e nuove dinamiche in alcuni rapporti. Tra questi il più importante è il legame tra Bonnie e Annalise. Le due sono tornate a parlare, ma i ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - Laurel riceve una visita inaspettata nel promo dell'undicesima puntata : “He’s a Bad Father” è il titolo dell’undicesimo episodio di How To Get AWAY WITH MURDER. A seguito della puntata andata in onda ieri sera, nel TGIT di Shonda, la ABC ha diffuso il nuovo promo. Laurel che nell’ultimo anno ha dovuto affrontare situazioni difficili, riceve una visita inaspettata. La madre, da anni allontanata dal padre con l’accusa di avere problemi mentali, è giunta in soccorso della figlia per evitare che la storia si ...